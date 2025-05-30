Кто может стать главным тренером тульского «Арсенала»

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы ПФК "Арсенал.

После ожидаемой отставки Александра Сторожука в Туле начался новый детектив: кто станет его преемником? То ли правда до последнего предполагалось, что он продолжит работу, то ли выбор слишком велик. Но даже сейчас, спустя почти неделю после окончания первенства, каждый день слухи доносят все новые фамилии тех, кто готов возглавить «Арсенал».

Конечно, этого будет немного не хватать, когда все слухи и новости о любимом клубе мы узнаем от некоего инкогнито в ТГ-канале Ильева. Ведь вроде бы все закончилось, а нам до сих пор напоминают о том, как тренер не ушел, хотя и звали, то в Калининград, то еще куда-то. Хотя, например, после приглашения в Калининград тот же Ильев писал, что Сторожук сам для себя принял решение никуда не уходить. Сам! Или вспоминают о том, как Сторожук героически отказался возглавить после Ивича «Краснодар». Вообще-то, как тогда писали, он отказался не из любви к Туле, а потому что контракт предлагали до конца сезона, на несколько месяцев. Кто на такое пойдет с насиженного места?

В любом случае решение оставаться в «Арсенале» и сейчас можно расценивать как достойный поступок. Просто не надо из него делать предмет манипуляций. Мы все искренне желаем Сан Санычу успехов в дальнейшей карьере, просто иногда надо вовремя остановиться. Кстати, от руководства клуба даже в самые непростые времена ничего негативного в адрес главного тренера сказано не было, а ведь было за что упрекнуть.

Нам весь год рассказывали, как в Туле все плохо и как команда здесь никому не нужна, про десятый бюджет лиги. Но вот всё закончилось, тренер, занявший десятое место с десятым бюджетом, ушел, и вдруг выяснилось, что на его место полно претендентов. Причем специалистов с именем, не из Второй лиги. И каждый день приносит все новые и новые фамилии. Причем не против вернуться почти все наши бывшие. В четверг напомнил о себе даже Миодраг Божович, сообщивший, что готов вернуть «Арсенал» в Премьер-лигу. Разве что Кирьяков и Парфенов пока не откликнулись. Зато называется масса других фамилий претендентов.

Все это напоминает одну забавную историю из 2000 года. «Арсенал» тогда возглавил Владимир Юрин, до Тулы тренировавший команду из Томска, а вообще известный в прошлом игрок московского «Торпедо». Новый главный сразу всех порадовал расширенным списком кандидатов в «Арсенал». В него входил, например, Сергей Юран, игравший тогда в «Спартаке» в Лиге чемпионов и в сборной России. А также почти все хоть сколько-то известные в стране игроки.

Принцип, как вскоре выяснилось, оказался простым. Это был не список кандидатов, а список «хотелок». Игроков, которых Юрин потенциально не против пригласить в свою команду, а уж согласятся они перейти или нет — их проблемы. Пусть потом не говорят, что не приглашали. Это даже не байка. Список в тетрадке Юрин предъявлял лично. Достаточно много в нем было фамилий убористым почерком.

Вот и сейчас список тех, кто не против поработать в Туле, где-то виртуально точно существует. Не исключено, что по каждой кандидатуре представлены на утверждение досье. Даже скорее всего представлены. Юран в этом списке вроде как тоже есть. Уже не как футболист, а как тренер. Общеизвестно, что Сергей Юран на маленький бюджет не пойдет. Он, например, рассматривается сейчас и как один из сменщиков главного тренера в «Урале» из Екатеринбурга. Поэтому даже его номинальное присутствие говорит о том, что невод заброшен широко.

Думается, из того же разряда присутствие среди кандидатов Дмитрия Пятибратова. Во всяком случае, впервые его фамилия в качестве претендента на пост главного тренера «Арсенала» прозвучала в ТГ-канале того же Ильева, в котором, как показал минувший сезон, просто так футбольные специалисты редко появляются. Чаще с желанием донести какую-то прогрессивную идею до широкой футбольной общественности или, говоря проще, напомнить о себе. А главное, заявить там же, что потенциальному главному тренеру был бы интересен проект «Арсенал», поскольку Тула — прекрасный футбольный город с армией болельщиков и хорошей инфраструктурой.

Из более-менее неизвестных фамилий называется еще главный тренер «КамАЗа» Ильдар Ахметзянов, показавший класс в умении работать по принципу «цена — качество». Во всяком случае, наш «Арсенал» с тринадцатью новичками в первом весеннем матче его команда с минимальным бюджетом в лиге в Набережных Челнах обыграла. Ахметзянов сам пока публично не опровергает и не подтверждает версию, что собрался уходить. Но вроде как хочет поработать в Премьер-лиге. Рваться из «КамАЗа» сразу в «Спартак» или даже в «Крылья Советов» — это слишком самонадеянно. А вот оказаться там вместе с Тулой или другим лидером Первой лиги — вполне себе реалистично. Оценим этот переход как весьма возможный. И даже вероятная компенсация в 20 миллионов тоже решаема. Все-таки Ахметзянов для своей команды сделал очень много. Поэтому если сам тренер захочет, наверное, есть пути для того, чтобы решить вопрос с его уходом более мирно. Так-то нам еще со Сторожуком рассчитываться.

Вообще, персона нового главного тренера многое расскажет нам о планах клуба на ближайшую перспективу. Например, приход Дмитрия Аленичева — это гарантированное возвращение зрителей на трибуны и амбициозные задачи. В своей не такой и длинной карьере тренера в Премьер-лигу он выводил уже два клуба — «Арсенал» и «Енисей». Таким результатом мало кто из российских тренеров может похвастаться.

Не говоря о том, что в российском футболе это вообще уникальный специалист. Не только потому, что он единственный из российских футболистов выигрывал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Вспомнить хотя бы, что просто на его проводы из Тулы болельщиков пришло столько, сколько не собиралось ни на одной игре «Арсенала» в минувшем сезоне. А еще ведь был легендарный заход в раздевалку «Арсенала» после матча со «Спартаком-2», чтобы поздравить тульскую команду с возвращением в Премьер-лигу. По меркам нашего футбольного сообщества это сильный поступок.

Вспомним еще, что вообще-то главным претендентом на выход в Первую лигу из второй в его времена был воронежский «Факел». Бюджет «Арсенала» даже нельзя было сравнивать с воронежским. Но вот именно тогда-то мы и узнали, что в футбол играют не бюджеты, а люди.

Виктор Булатов, который в этом году выстрелил со своим кировским «Динамо», тоже был бы интересным вариантом. Конечно, его «тика-така» в «Арсенале» временами выглядела нудновато, но когда игра шла, тот «Арсенал» размазывал, как кашу по тарелке, любого соперника. Да и увольнение из Тулы оставило чувство недосказанности. «Арсенал» в тот момент шел на третьем месте и сохранял шансы на повышение и при Булатове.

Миодраг Божович — интересно. Хотя бы из принципа «сам ломаю — сам чиню». Это ведь с Божовичем «Арсенал» вылетел из Премьер-лиги. Ему бы туда его и возвращать. Есть несомненный плюс: футболистам действительно интересно работать с этим тренером, и, когда все получается, его команды показывают зрелищный и качественный футбол. Но есть и минус: когда «Арсенал» вылетал, от этого зрелищного футбола не осталось и следа. Непонятно, к какой своей ипостаси Божович ближе сейчас.

А вот, например, Игорь Черевченко точно находится в неплохой тренерской форме. Его клуб «Истиклол» из Душанбе — действующий чемпион своей страны и только что в очередной раз выиграл Суперкубок Таджикистана. Таким образом, команда готовится выступать в Лиге чемпионов Азии. Но вроде как Черевченко тоже не против вернуться в Россию. Думается, именно так надо воспринимать его комментарии относительно выступлений «Арсенала» в чемпионате России.

Время бежит, и пора уже определяться с тем, кто будет командовать «Арсеналом» дальше. У большой группы футболистов заканчиваются контракты. Но — и это тоже показатель, что не все у нас настолько плохо, — никто из них не объявил о своем желании покинуть Тулу. Все в ожидании нового главного тренера, тогда и будут определяться со своим будущим. Когда это произойдет? Клуб, еще недавно клятвенно обещавший быть более открытым для прессы и болельщиков, стоически молчит. Но вот разговорившийся Сторожук вроде как заявлял, что решение о ближайшем будущем «Арсенала» будет принято в пятницу, 30 мая.