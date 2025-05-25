Отмучились, поздравляем! Сезон страданий «Арсенала» закончился

Фото Алексея Пирязева.

Чем-чем, а уж нулевыми ничьими мы в этом году объелись на несколько лет вперед. Ничьи, когда ни тем, ни тем, – просто тренд сезона.

Хорошая погода, а болельщиков на трибунах – кот наплакал. Даже двух тысяч не набралось. Людей не обманешь. Смотреть на футбол в исполнении «Арсенала» скучно, хоть выигрывай он в Уфе, хоть проигрывай.

Ушел на бюллетень Могучий Восток, а с ним ушла неповторимая атмосфера тульского стадиона. На трибунах не то чтобы совсем тихо, но точно негромко. Похоже, никого и не волнует, что некогда футбольный город футбол разлюбил. О временах, когда при Аленичеве даже в первой лиге стадион был битком, уже говорить не приходится.

Единственный плюс – проблема увеличения вместимости стадиона, которая, как нас уверяли совсем недавно, будет решена вот-вот, на данный момент не стоит. Если не будет кардинальных перемен в руководстве команды вряд ли эта посещаемость улучшится в новом сезоне. От футбола, который демонстрирует «Арсенал» при Сторожуке, все просто устали. Похоже, и сам он устал тоже.

На строительство новой команды игра с «Балтикой» была мало похожа. Ведь когда и позволять себе маленькие тактические шалости, если не в матче, который ничего с турнирной точки зрения не значит. Но нет – «Арсенал» был такой же, как и месяц, и полгода назад. Без выдумки и без искры в глазах, однообразный и предсказуемый во всех своих действиях.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, например, рассказал, что в Туле его команда играла по схеме, которую еще не пробовала. За калининградцев, которые обеспечили уже себе первое место, выходили в Туле совсем юные игроки, на которых рассчитывают в будущем. Восемнадцатилетний Дмитрий Никитин едва не забил. Этому эпизоду на послематчевой пресс-конференции Талалалев уделил особое внимание. Сказал, что если бы гол состоялся, это стало бы красивой сказкой. Однако не случилось – спас Цулая. Да и удар, если честно, был так себе.

Все-таки отношение к Туле по старой памяти у Талалаева еще самое доброе. Главный тренер «Балтики» похвалил тульских болельщиков. Сказал, что они понимающие, в Туле в адрес гостевой команды можно получить и бранные слова, и аплодисменты. А еще пожелал догонять его команду в следующем сезоне. Имея в виду, конечно же, уйти на повышение. «Арсенал» в футбольном мире, даже с нашим не самым модным, зато уютным стадионом, воспринимают как своего. Пока еще эта репутация не испарилась.

Пользуясь тем, что у Андрея Викторовича было хорошее настроение, поговорили о его рецептах успеха. А с кем еще, как не с человеком, который второй год подряд выводит команды в РПЛ.

Главный секрет, по его словам, – хорошие футболисты и трудолюбие.

Ну а поподробнее это выглядит так.

«Если мы добиваемся качественной работы на тренировке, появляется качество игры. Это дает результат. Наоборот редко бывает. Случается, что команды на жилах вытаскивают матчи, но потом футбол все расставляет по местам».

Что-то очень родное есть в последней формулировке, не правда ли?

И еще интересный момент из его рассуждений – о том, что еще определяет качество любого проекта.

По словам Андрея Талалаева, это, во-первых, возможности – дополнительные условия для работы, возможность тренировки в хороших условиях в Новогорске. А еще – «Куда бы мы делись без «Ростеха» и без поддержки властей Калининградской области. У нас губернатор присутствует на каждой домашней игре. Руководители «Ростеха» также бывают на играх. И здесь, в Туле, тоже были. Когда есть заинтересованность людей, которые управляют процессом, футболисты это чувствуют и дают результат».

Здесь тоже есть над чем поразмышлять. Судя по тому, что доносилось из клуба в публичную сферу, особого единства между командой и всем, что ее окружает, включая даже болельщиков, в этом сезоне не было. О каком успехе в такой ситуации можно говорить? Хотя как играл «Арсенал» весной, успехом можно считать то, что команда не вылетела.

«Я устал, я ухожу» на послематчевой пресс-конференции от Александра Сторожука мы не дождались. Наоборот, тренер был преисполнен оптимизма и планов на будущее.

Поздравил всех с окончанием непростого во всех отношениях сезона (что да, то да). Рассказал, что теперь стоит задача отдохнуть, проанализировать все происшедшее, что-то переосмыслить, и собраться в хорошем расположении духа. 16 июня команда проходит медицинское освидетельствование и начинает подготовку к новому сезону.

Переосмысливать, вероятно, придется многое. Во всяком случае ни на один прямой вопрос на пресс-конференции Александр Александрович умудрился не ответить. Выглядело это примерно так.

– Вы говорили, что весной будете строить базу для новой команды. Можно ли сказать, что костяк новой команды уже сформирован?

– Серьезные задачи должны выстраиваться подходом, отношением и правильным результатом. В этом году, по сравнению с двумя сезонами до этого, мы хотя бы соберемся обоймой, которая требует точечного усиления, что облегчает подготовку.

– Амур Калмыков приходил в «Арсенал» с большими на него надеждами. В весенних матчах он забил три мяча. Почему в последних матчах играл Джуранович?

– Если по Калмыкову, это игрок зависимый. Он три забил, имел моменты в каждой игре. Но любой форвард – это позиция зависимая. Очень важно снабжать игроков передачами. В совокупе я не стал бы разделять. Тут очень много деталей, которые следуют к его действиям.

Ну и самое интересное.

– На брифинге вы рассказывали, что для себя вы самый строгий критик. Как думаете, в чем были ваши ошибки в этом сезоне?

– Надо проанализировать. Во многом стоит правильно оценить ситуацию. Не всё так быстро делается. Я понимаю, что амбиции и болельщиков, и наши не соответствуют данной позиции. Если брать отдельные игры, я думаю, мы неплохо выглядели, но реализация – это наша ситуация, над которой мы работаем и продолжаем работать. Есть моменты, которые надо прибавлять и нам, и всем вместе, нельзя разделять ситуацию по отдельности.

Если кто-то понял этот спич – подмигните. Такое впечатление, что это плохой подстрочник перевода с какого-то иностранного языка. Впрочем, кто ничего не понял, успокойте себя тем, что с этим тренером у нас еще год контракта. Возможно, за это время научитесь понимать.

С другой стороны, база для новой команды действительно уже складывается. Только представьте. Собирается «Арсенал» после отпуска, и у него уже в наличии пять вратарей! Три что сейчас, вернется из аренды Сугробов и еще обещали вернуть Михаила Левашова, который, кстати, оба своих матча за «Сокол», которые успел сыграть, провел на ноль.

Это всё, что надо знать о том, какую команду у нас строят.

статистика матча

«Арсенал» – «Балтика» – 0:0.

«Арсенал»: Цулая, Большаков, Ботака, Бердников (Хабибов, 58), Попов, Аванесян, Алинви, Брнович (Цараев, 58), Рейес (Богданец, 76), Ткачёв (Липовой, 58), Джуранович (Калмыков, 89).

«Балтика»: Любаков, Осипов, Терентьев, Мохаммад, Чернов (Исаенко, 65), И.Петров (Титков, 46), Ковалёв (Никитин, 46), Саусь (Щелкунов, 84), Пряхин, М.Петров (Никишин, 65), Мендель.

Предупреждены: Мендель, Никитин.

Судья – Максим Перезва (Раменское).

24 мая. Тула. Центральный стадион.