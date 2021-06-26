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Конкурс Myslo «Угадай исход матчей Евро-2020»: подводим итоги группового этапа

Конкурс Myslo «Угадай исход матчей Евро-2020»: подводим итоги группового этапа

Рассказываем, кто сейчас в лидерах.

Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу-2020. Начинается самая интересная и эмоциональная часть турнира — плей-офф.

В течение двух недель вы угадывали исход матчей в нашем специальном конкурсе. В общей сложности, в нем на данный момент приняли участие 103 пользователя! Это здорово, спасибо вам! Продолжайте играть.

Подводим промежуточные итоги конкурса. Мы суммировали баллы всех 36 матчей группового этапа Евро. Напомним, за верный исход игры начислялся 1 балл, за точно угаданный счет — 3 балла.

Интересно, что самые непредсказуемые битвы, итог которых почти никто не отгадал, — это Испания — Швеция, Польша — Словакия и Германия — Венгрия.

Лидеры конкурса Myslo на данный момент:

Участник конкурса Итог группового этапа
Furkach 37
Скептик 33
slang 33
shor-a 31
Ura2017 29
EVGENIY18011991 29
Люблю Выпить 28
piyavkadobraya 28
Dimas82 28
Das_alex 28
protexx 27
Лёня Питерский 26
zmeika 24
reider 22
ФсёБесит!иФсёМожно! 22
ЙоВан! 22
Граф RUNIKOT 22
Жена кузнеца 21
Stepan 20
Алексей Бер 20
Nikitos26 20
VVSM 19
Tatiana89 19
Артём Сергеевич 19
Владимир Гурин 18
qwertyuiop111222333 18
Smаsh 18
Ostrovok6 18
Serj32 17
Aleksandr62 16
BDVF 16
RjK 16
Gloy55 15
InvisibleTouch 14
Lola21 14
Jesi 14
noshpa 14
Dimas1989 14
Вотия36 rus 12
ruol 12
ЛЕхАН 12
81KiRill81 10

У остальных — меньше 10 баллов.

Друзья, если вы не согласны со своим результатом, пишите мне в личные сообщения или оставляйте комментарии под этой новостью. Обязательно перепроверим итоги.

итоги матчей

11 июня

Группа A: Турция — Италия 0:3 (Рим)

12 июня

Группа A: Уэльс — Швейцария 1:1 (Баку)
Группа B: Дания — Финляндия 0:1 (Копенгаген)
Группа B: Бельгия — Россия 3:0 (Санкт-Петербург)

13 июня

Группа D: Англия — Хорватия 1:0 (Лондон)
Группа C: Австрия — Северная Македония 3:1 (Бухарест)
Группа C: Нидерланды — Украина 3:2 (Амстердам)

14 июня

Группа D: Шотландия — Чехия 0:2 (Глазго)

Группа E: Польша — Словакия 1:2 (Санкт-Петербург)
Группа E: Испания — Швеция 0:0 (Севилья)

15 июня

Группа F: Венгрия — Португалия 0:3 (Будапешт)
Группа F: Франция — Германия 1:0 (Мюнхен)

16 июня

Группа B: Финляндия — Россия 0:1 (Санкт-Петербург)
Группа A: Турция — Уэльс 0:2 (Баку)
Группа A: Италия — Швейцария 3:0 (Рим)

17 июня

Группа C: Украина — Северная Македония 2:1 (Бухарест)
Группа B: Дания — Бельгия 1:2 (Копенгаген)
Группа C: Нидерланды — Австрия 2:0 (Амстердам)

18 июня

Группа E: Швеция — Словакия 1:0 (Санкт-Петербург)
Группа D: Хорватия — Чехия 1:1 (Глазго)
Группа D: Англия — Шотландия 0:0 (Лондон)

19 июня

Группа F: Венгрия — Франция 1:1 (Будапешт)
Группа F: Португалия — Германия 2:4 (Мюнхен)
Группа E: Испания — Польша 1:1 (Севилья)

20 июня

Группа A: Италия — Уэльс 1:0 (Рим)
Группа A: Швейцария — Турция 3:1 (Баку)

21 июня

Группа C: Северная Македония — Нидерланды 0:3 (Амстердам)
Группа C: Украина — Австрия 1:0 (Бухарест)
Группа B: Россия — Дания 1:4 (Копенгаген)
Группа B: Финляндия — Бельгия 0:2 (Санкт-Петербург)

22 июня

Группа D: Чехия — Англия 0:1 (Лондон)

Группа D: Хорватия — Шотландия 3:1 (Глазго)

23 июня

Группа E: Словакия — Испания 0:5 (Севилья)
Группа E: Швеция — Польша 3:2 (Санкт-Петербург)
Группа F: Германия — Венгрия 2:2 (Мюнхен)
Группа F: Португалия — Франция 2:2 (Будапешт)

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Автор: Кристина Вернигорина
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