Конкурс Myslo к Евро-2020: кто выиграл велотренажер?

Фото из архива Myslo.

Накануне завершился чемпионат Европы по футболу, а вместе с ним и наш конкурс прогнозов. В течение месяца вы, дорогие читатели, угадывали счет матчей, предсказывали исход игр.

Этот чемпионат Европы стал, пожалуй, одним из самых непредсказуемых. И это прекрасно. Кубок заслуженно забрала сборная Италии, которая в финале обыграла англичан.

В общей сложности в конкурсе Myslo приняли участие 123 человека. Спасибо всем! Пришло время подвести итоги.

Победителем стал пользователь Furkach. Он получает главный приз конкурса — велотренажер.

Второе место занял Скептик, он выиграл набор для рыбалки. А пользователь slang стал третьим. Мы дарим ему походный рюкзак.

Поздравляем победителей и призеров! Пишите мне в личные сообщения, чтобы узнать, как и когда забрать призы.

итоги конкурса

Друзья, если вы не согласны со своим результатом, пишите мне в личные сообщения либо оставляйте комментарии под этой новостью.

У остальных пользователей — меньше 20 баллов.