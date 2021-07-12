Конкурс Myslo к Евро-2020: кто выиграл велотренажер?
Объявляем итоги.
Накануне завершился чемпионат Европы по футболу, а вместе с ним и наш конкурс прогнозов. В течение месяца вы, дорогие читатели, угадывали счет матчей, предсказывали исход игр.
Этот чемпионат Европы стал, пожалуй, одним из самых непредсказуемых. И это прекрасно. Кубок заслуженно забрала сборная Италии, которая в финале обыграла англичан.
В общей сложности в конкурсе Myslo приняли участие 123 человека. Спасибо всем! Пришло время подвести итоги.
Победителем стал пользователь Furkach. Он получает главный приз конкурса — велотренажер.
Второе место занял Скептик, он выиграл набор для рыбалки. А пользователь slang стал третьим. Мы дарим ему походный рюкзак.
Поздравляем победителей и призеров! Пишите мне в личные сообщения, чтобы узнать, как и когда забрать призы.
Друзья, если вы не согласны со своим результатом, пишите мне в личные сообщения либо оставляйте комментарии под этой новостью.
|Furkach
|62
|Скептик
|57
|slang
|55
|Люблю Выпить
|53
|shor-a
|52
|Das_alex
|46
|Жена кузнеца
|43
|protexx
|42
|Лёня Питерский
|42
|Ura2017
|41
|zmeika
|41
|Tatiana89
|40
|EVGENIY18011991
|39
|Граф RUNIKOT
|38
|reider
|38
|piyavkadobraya
|38
|Владимир Гурин
|38
|Nikitos26
|37
|Артём Сергеевич
|36
|qwertyuiop111222333
|36
|Smаsh
|35
|Алексей Бер
|35
|Dimas82
|34
|VVSM
|33
|BDVF
|32
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|ФсёБесит!
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|Dimas1989
|29
|noshpa
|29
|forward-21
|28
|ЙоВан!
|27
|Aleksandr62
|27
|ruol
|26
|Ostrovok6
|25
|ЛЕхАН
|21
|RjK
|20
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|20
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