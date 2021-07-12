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Конкурс Myslo к Евро-2020: кто выиграл велотренажер?
Фото из архива Myslo.

Конкурс Myslo к Евро-2020: кто выиграл велотренажер?

Объявляем итоги.

Накануне завершился чемпионат Европы по футболу, а вместе с ним и наш конкурс прогнозов. В течение месяца вы, дорогие читатели, угадывали счет матчей, предсказывали исход игр.

Этот чемпионат Европы стал, пожалуй, одним из самых непредсказуемых. И это прекрасно. Кубок заслуженно забрала сборная Италии, которая в финале обыграла англичан.

В общей сложности в конкурсе Myslo приняли участие 123 человека. Спасибо всем! Пришло время подвести итоги.

Победителем стал пользователь Furkach. Он получает главный приз конкурса — велотренажер.

Второе место занял Скептик, он выиграл набор для рыбалки. А пользователь slang стал третьим. Мы дарим ему походный рюкзак.

Поздравляем победителей и призеров! Пишите мне в личные сообщения, чтобы узнать, как и когда забрать призы.

итоги конкурса

Друзья, если вы не согласны со своим результатом, пишите мне в личные сообщения либо оставляйте комментарии под этой новостью. 

Furkach 62
Скептик 57
slang 55
Люблю Выпить 53
shor-a 52
Das_alex 46
Жена кузнеца 43
protexx 42
Лёня Питерский 42
Ura2017 41
zmeika 41
Tatiana89 40
EVGENIY18011991 39
Граф RUNIKOT 38
reider 38
piyavkadobraya 38
Владимир Гурин 38
Nikitos26 37
Артём Сергеевич 36
qwertyuiop111222333 36
Smаsh 35
Алексей Бер 35
Dimas82 34
VVSM 33
BDVF 32
Stepan 32
ФсёБесит! 30
Dimas1989 29
noshpa 29
forward-21 28
ЙоВан! 27
Aleksandr62 27
ruol 26
Ostrovok6 25
ЛЕхАН 21
RjK 20
81KiRill81 20

У остальных пользователей — меньше 20 баллов.

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Автор: Кристина Вернигорина
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