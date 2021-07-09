Италия или Англия? Угадай, кто станет победителем Евро!
Сегодня состоится решающий матч!
11 июля будет сыгран долгожданный финал Евро-2020. Можете предугадать исход игры? Участвуйте в конкурсе Myslo!
В 22.00 сегодня сыграют Италия и Англия.
За точное предсказание команды, которая станет победителем Евро, начисляется три балла, в противном случае — ноль.
Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой
новостью до 22.00.
Например, победа Италии.
Будьте внимательны, три балла начисляется только за верное предсказание команды, которая пройдет в финал. За счет очки не начисляются.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать.
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
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