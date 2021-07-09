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Италия или Англия? Угадай, кто станет победителем Евро!

Италия или Англия? Угадай, кто станет победителем Евро!

Сегодня состоится решающий матч!

11 июля будет сыгран долгожданный финал Евро-2020. Можете предугадать исход игры? Участвуйте в конкурсе Myslo!

В 22.00 сегодня сыграют Италия и Англия.

За точное предсказание команды, которая станет победителем Евро, начисляется три балла, в противном случае — ноль.

Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой
новостью до 22.00.
Например, победа Италии.

Будьте внимательны, три балла начисляется только за верное предсказание команды, которая пройдет в финал. За счет очки не начисляются.

 

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать.
 

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.
 
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
 
Желаем удачи!
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:00 +1
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