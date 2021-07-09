Италия или Англия? Угадай, кто станет победителем Евро!

11 июля будет сыгран долгожданный финал Евро-2020. Можете предугадать исход игры? Участвуйте в конкурсе Myslo!

В 22.00 сегодня сыграют Италия и Англия.

За точное предсказание команды, которая станет победителем Евро, начисляется три балла, в противном случае — ноль.

Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой

новостью до 22.00.

Например, победа Италии.

Будьте внимательны, три балла начисляется только за верное предсказание команды, которая пройдет в финал. За счет очки не начисляются.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать.

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.

Желаем удачи!