Англия или Дания? Угадай, кто выйдет в финал Евро!
Прогнозы принимаем до 22.00.
7 июля состоится второй полуфинал Евро-2020. Можете предугадать исход игр? Участвуйте в конкурсе Myslo!
Итак, сегодня в 22.00 сыграют Англия и Дания.
За точное предсказание команды, которая выйдет в финал, начисляется три балла, в противном случае — ноль.
Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой
новостью до 22.00.
Например, Англия — Дания — победа Англии.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать.
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
Желаем удачи!
вчера, в 10:41, 48 811 -1
3 июля, в 09:30, 63 1323 -1
2 июля, в 10:25, 52 1109 0
29 июня, в 09:10, 64 1148 0
Другие статьи по темам
Место
Прочее