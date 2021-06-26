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Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте

Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте

За неделю за нарушение масочного режима «налетели» на штраф порядка 300 человек.

Один из таких рейдов состоялся 25 июня в Туле на проспекте Ленина. Стражи порядка сначала проверили как исполняются предписания главного санитарного врача региона и указ губернатора в магазине рядом с ост. «Университет», где выявили одного нарушителя. 

Галерея
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 1
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 2
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 3

Напомним, в начале недели из-за нарушений ограничительных мер на 90 суток был закрыт ТЦ «Демидовский» и «Перспектива», а утром в пятницу, 25 июня, стало известно, что Роспотребнадзор опечатал по этой же причине и ТРЦ «Гостиный двор» (в нем теперь пока работает только прививочный кабинет).

Также нарушения были выявлены и в гипермаркете «Глобус». Поверка началась после публикаций в соцсетях фото, на которых запечатлены огромные очереди. Решение по магазину еще не принято. Ему приостановка деятельности до 90 суток или штраф до 2 млн рублей.

Но не только в торговых объектах важно соблюдать санитарные нормы. Масочный режим обязателен и в общественном транспорте. Поэтому основное внимание в ходе рейда в этот день было уделено общественному транспорту: коммерческому и муниципальному. 

Сотрудники ДПС осуществляли остановку транспорта, после чего полицейские и представители Роспотребнадзора проверяли, соблюдают ли туляки установленные правила. По итогу было составлено порядка 10 протоколов об административных правонарушениях. 

Галерея
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 1
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 2
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 3
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 4
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 5
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 6
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 7
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 8
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 9
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 10
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 11
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 12
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 13
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 14
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 15
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 16
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 17
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 18
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 19
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 20
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 21
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 22
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 23
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 24
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 25
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 26
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 27
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 28
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 29
Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте, Фото: 30
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Те, кто ехали в транспорте без масок, отмечали, что причиной несоблюдения масочного режима стала сильная жара и духота в салоне, поскольку кондиционеров нет ни в коммерческом транспорте, ни зачастую в муниципальном. Но для закона – это не оправдание. Решение о мере наказания нарушителей будет принимать суд. 

Всего с начала недели в Тульской области было привлечено к административной ответственности за нарушение масочного режима более 300 человек. 

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 20:18 −4
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ТулаТульская область
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