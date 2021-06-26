Масочный режим: в Туле продолжаются массовые проверки в магазинах и транспорте

За неделю за нарушение масочного режима «налетели» на штраф порядка 300 человек.

Один из таких рейдов состоялся 25 июня в Туле на проспекте Ленина. Стражи порядка сначала проверили как исполняются предписания главного санитарного врача региона и указ губернатора в магазине рядом с ост. «Университет», где выявили одного нарушителя.

Напомним, в начале недели из-за нарушений ограничительных мер на 90 суток был закрыт ТЦ «Демидовский» и «Перспектива», а утром в пятницу, 25 июня, стало известно, что Роспотребнадзор опечатал по этой же причине и ТРЦ «Гостиный двор» (в нем теперь пока работает только прививочный кабинет).

Также нарушения были выявлены и в гипермаркете «Глобус». Поверка началась после публикаций в соцсетях фото, на которых запечатлены огромные очереди. Решение по магазину еще не принято. Ему приостановка деятельности до 90 суток или штраф до 2 млн рублей.

Но не только в торговых объектах важно соблюдать санитарные нормы. Масочный режим обязателен и в общественном транспорте. Поэтому основное внимание в ходе рейда в этот день было уделено общественному транспорту: коммерческому и муниципальному.

Сотрудники ДПС осуществляли остановку транспорта, после чего полицейские и представители Роспотребнадзора проверяли, соблюдают ли туляки установленные правила. По итогу было составлено порядка 10 протоколов об административных правонарушениях.

Те, кто ехали в транспорте без масок, отмечали, что причиной несоблюдения масочного режима стала сильная жара и духота в салоне, поскольку кондиционеров нет ни в коммерческом транспорте, ни зачастую в муниципальном. Но для закона – это не оправдание. Решение о мере наказания нарушителей будет принимать суд.