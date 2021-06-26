Туляк украл 120 автоматических электровыключателей

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» с заявлением обратился директор одной из организаций, расположенной по улице Скуратовской. Он сообщил, что ночью со склада была совершена кража 120 автоматических электровыключателей.

Сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался ранее судимый 42-летний водитель-экспедитор другой организации. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От мужчины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.