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Италия или Испания? Угадай, кто выйдет в финал Евро!
Фото: Getty Images.

Италия или Испания? Угадай, кто выйдет в финал Евро!

Прогнозы принимаем до 22.00.

6 июля состоится первый полуфинал Евро-2020. Можете предугадать исход игр? Участвуйте в конкурсе Myslo!

Итак, сегодня в 22.00 сыграют Италия и Испания.

За точное предсказание команды, которая выйдет в финал, начисляется три балла, в противном случае — ноль.

Свои прогнозы оставляйте в комментариях под этой новостью
до 22.00.
Например, Италия — Испания — победа Италии.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать.
 

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляются три балла, за верный исход матча — один балл.
 
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье — походный рюкзак.
 
Желаем удачи!
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:41 −2
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