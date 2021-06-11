Конкурс Myslo: Угадай счет матча Турция – Италия

Фото: Claudio Villa/Stringer/Getty Images Sport/Gettyimages.ru.

Myslo запустил спецпроект, посвященный чемпионату Европы по футболу. Участникам конкурса нужно угадать результат матчей турнира.

Сегодня, 11 июня, мы принимаем прогнозы на матч Турция – Италия, который пройдет в 22.00 в Риме.

Обратите внимание: свои результаты нужно оставлять в комментариях только под этим постом до 21.00!

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье – походный рюкзак.

Желаем удачи!