Из-за ДТП на ул. Ложевой Восточный обвод замер в огромной пробке

Фото из архива MySlo

По информации очевидцев, на ул. Ложевой, недалеко от пересечения с ул. Металлургов произошло ДТП. Из-за него половина Восточного обвода замерла в огромной пробке – затруднён выезд на ул. Ложевую.

Движение по Ложевой в сторону Восточного обвода также затруднено. Скорость движения на этих участках не превышает 10 км/ч.