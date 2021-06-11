Фото из архива MySlo
Из-за ДТП на ул. Ложевой Восточный обвод замер в огромной пробке
Скорость движения в сторону Пролетарского района не превышает 10 км/ч.
По информации очевидцев, на ул. Ложевой, недалеко от пересечения с ул. Металлургов произошло ДТП. Из-за него половина Восточного обвода замерла в огромной пробке – затруднён выезд на ул. Ложевую.
Движение по Ложевой в сторону Восточного обвода также затруднено. Скорость движения на этих участках не превышает 10 км/ч.
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