В Туле с торгов продан автомобиль, в котором возили контрафактный алкоголь

Это первый случай, когда жулики, занимающиеся торговлей левым алкоголем, лишились и имущества, задействованного в преступной деятельности.

Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по ЦФО реализован Volkswagen Transporter, конфискованный в Туле во время пресечения нелегальной перевозки контрафактной алкогольной продукции.

Это стало возможным после окончания рассмотрения уголовного дела и вынесения приговора участникам преступной группы.

Реализация транспортного средства осуществлена в рамках исполнения положений постановления Правительства Российской Федерации №1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В пресс-службе Росалкогольрегулирования добавили, что случай изъятия и реализации машины, задействованной в сбыте контрафактного алкоголя, первый.