Спецпроект Myslo: угадай исход матчей Евро-2020 и получи велотренажер!

Фото: РФС

Myslo запускает спецпроект, посвященный чемпионату Европы по футболу, который стартует сегодня, 11 июня.

Как стать участником конкурса

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).

12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье – походный рюкзак.

Желаем удачи!