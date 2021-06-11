Фото: РФС
Спецпроект Myslo: угадай исход матчей Евро-2020 и получи велотренажер!
Мы запускаем конкурс прогнозов. Ждем ваши комментарии.
Myslo запускает спецпроект, посвященный чемпионату Европы по футболу, который стартует сегодня, 11 июня.
Как стать участником конкурса
Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Бельгия — Россия 1:0) и просто ждать!
Что получит победитель?
За точный прогноз участнику начисляется три балла, за верный исход матча — один балл. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы).
12 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — велотренажер. За второе место дарим набор для рыбалки, за третье – походный рюкзак.
Желаем удачи!
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