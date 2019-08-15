Экс-футболист «Арсенала» Резиуан Мирзов: «Моя совесть перед Тулой чиста»

Фото из архива Myslo.

Бывший игрок оружейников рассказал, почему он в итоге оказался в «Спартаке», а не в стане оружейников.

Бывший игрок «Арсенала» и нынешний «Спартака» Резиуан Мирзов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как так вышло, что он выбрал столичную команду, а не тульскую.

Ранее президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев заявлял, что клуб вел переговоры с Мирзовым, и уже якобы обо всем договорились, но футболист в последний момент передумал. «Пусть то, что произошло, останется на его совести», — говорил Гурам Захарович.

Вот как сам игрок прокомментировал ситуацию:

— Честно говоря, меня немного удивили и расстроили слова Гурама Захаровича, поскольку на протяжении всего периода переговоров я максимально корректно вел себя по отношению к «Арсеналу» и его руководству.

— Когда я попросил руководство «Ростова» отпустить меня в другую команду, ростовчане выставили меня на трансфер, при этом сразу оговорив — клуб хочет именно продать меня, выручив определенную сумму. «Арсенал» сразу обозначил интерес, да и я был не против продолжить карьеру в Туле — ведь там у меня получалось, и клуб на меня действительно рассчитывал, как на ключевого игрока. Тем более впереди были долгожданные еврокубки. Но мой трансфер «Арсенал» потянуть не мог, а «Ростов» отказывался снижать цену. Я постоянно был на связи с руководством «Арсенала», там сказали, что туляки постараются изыскать деньги на трансфер. И потом тишина.

Знаю, что губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин делал все, чтобы трансфер состоялся, и даже выделил часть требуемой «Ростовом» суммы.

Спасибо ему большое, что он так неравнодушен к футболу и действительно живет заботами тульской команды. В какой-то момент на меня вышел «Спартак» и еще несколько клубов, один из которых выступает в Лиге чемпионов. Эти команды предоставили требуемые «Ростовом» деньги. Я снова позвонил руководству «Арсенала» и предупредил, что «Ростов» намерен меня продать, и если клуб хочет заполучить меня, то действовать надо быстро. Но действий со стороны «Арсенала» не последовало, и я принял предложение «Спартака», даже несмотря на другой вариант, с Лигой чемпионов. Это самый большой клуб в России с чемпионскими амбициями. Сюда два раза не зовут. Так что моя совесть перед Тулой чиста. Хочу поблагодарить Тулу и ее болельщиков за прекрасный сезон.