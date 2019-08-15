Метеопредупреждение в Тульской области: адская жара, потом резкое похолодание

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 августа в большинстве районах Тульской области ожидается жара с температурой воздуха 30−32°С.

А завтра, 16 августа 2019 года, по территории области ожидается понижение максимальной температуры воздуха до 20−21°С.

ГУ МЧС по Тульской области призывает туляков быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — «01» или с мобильного «112» и «101».