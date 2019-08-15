новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение в Тульской области: адская жара, потом резкое похолодание

Метеопредупреждение в Тульской области: адская жара, потом резкое похолодание

МЧС предупреждает туляков о сложных погодных условиях.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 августа в большинстве районах Тульской области ожидается жара с температурой воздуха 30−32°С.

А завтра, 16 августа 2019 года, по территории области ожидается понижение максимальной температуры воздуха до 20−21°С.

ГУ МЧС по Тульской области призывает туляков быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — «01» или с мобильного «112» и «101».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 13:25 −4
Другие статьи по темам
Событие
метеопредупреждениежарарезкое похолодание
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экс-футболист «Арсенала» Резиуан Мирзов: «Моя совесть перед Тулой чиста»
Экс-футболист «Арсенала» Резиуан Мирзов: «Моя совесть перед Тулой чиста»
Как стать обладателем гражданства Мальты в 2019 году?
Как стать обладателем гражданства Мальты в 2019 году?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.