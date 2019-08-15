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Малыша-пони в музее-заповеднике «Куликово поле» назвали Пломбиром
Фото музея-заповедника "Куликово поле".

Малыша-пони в музее-заповеднике «Куликово поле» назвали Пломбиром

За это имя проголосовали больше всех туляков.

Туляки выбрали имя для малыша-пони, который не так давно появился на свет в музее-заповеднике «Куликово поле». Жеребенка назвали Пломбиром. За это имя проголосовал 241 человек. А победителем конкурса стала Вера Панюшкина — именно она первой предложила так назвать пони.

Напомним, требования к имени были такие: кличка жеребенка должна начинаться с первой буквы имени мамы — Принцессы, а первая буква имени папы — жеребца Буцефала — тоже должна быть отражена в кличке малыша.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:42 +6
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