Малыша-пони в музее-заповеднике «Куликово поле» назвали Пломбиром

Фото музея-заповедника "Куликово поле".

За это имя проголосовали больше всех туляков.

Туляки выбрали имя для малыша-пони, который не так давно появился на свет в музее-заповеднике «Куликово поле». Жеребенка назвали Пломбиром. За это имя проголосовал 241 человек. А победителем конкурса стала Вера Панюшкина — именно она первой предложила так назвать пони.

Напомним, требования к имени были такие: кличка жеребенка должна начинаться с первой буквы имени мамы — Принцессы, а первая буква имени папы — жеребца Буцефала — тоже должна быть отражена в кличке малыша.