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Юные футболисты сыграли в турнире на призы арсенальца Игоря Горбатенко
Фото пресс-службы «Арсенала».

Юные футболисты сыграли в турнире на призы арсенальца Игоря Горбатенко

Кстати, в соревнованиях участвовал и сын Игоря – Матвей.

1 декабря в поселке Первомайский в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся турнир на призы полузащитника "Арсенала" Игоря Горбатенко. В нем приняли участие восемь команд мальчиков 2012-2013 годов рождения. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Юных футболистов разделили на две группы, в плей-офф выходили по две команды. В квартете «А» за призы боролись «Левша Политех», «Левша Одоев», «Юниор Алексин» и «Лайк Тула». Лучшими здесь стали «Юниор» и «Левша Политех».
 
 

В группе "В" встретились щекинская «Фортуна», «Левша Мясново», «Юниор» из Серпухова и киреевская «Смена». С первого места вышла команда «Левша Мясново», вторую путевку добыли ребята из Серпухова.

В полуфинале «Юниор Серпухов» проиграл «Юниору» из Алексина, а «Левша Политех» уступил «одноклубникам» из Мясново.

В матче за третье место юные «политеховцы» оказалась сильнее серпуховчан, а в финале алексинский «Юниор» обыграв «Левшу Мясново».

Победители и призеры получили из рук Игоря Горбатенко памятные кубки, призы, футболки и мячи. Также определились обладатели индивидуальных призов.

Лучшим голкипером стал Иван Елькин («Левша Мясново»), защитником - Владимир Семибратов («Юниор Серпухов»), нападающим - Даниил Московский («Левша Политех»).
 
А лучшим футболистом турнира выбрали Андрея Хоменского («Юниор Алексин»).
 
Игорь Горбатенко рассказал, как пришла идея провести соревнования.
 

- В Туле в футбольной школе занимается мой старший сын Матвей. Его тренеры предложили организовать детский турнир. Я с радостью откликнулся на предложение. Очень хотелось посмотреть на уровень сына, да и просто доставить ребятам удовольствие.

- Как вам в целом турнир?

- Для своего возраста ребята неплохо двигались, забивали много красивых мячей. Если дети будут много работать, в перспективе в «Арсенале» будет пополнение.

- Сын порадовал?

- Да. Занял третье место, опять же в призах. Еще нужно много работать, но уже сейчас у него кое-что получается. Проанализируем турнир и сделаем работу над ошибками (улыбается). Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов, ПФК «Арсенал» и родителей. Мы все вместе сделали для наших детей праздник.

Проигравших в соревнованиях не было, все маленькие футболисты получили подарки, памятные сувениры и заряд отличного настроения. 

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:47 +4
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