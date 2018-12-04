Юные футболисты сыграли в турнире на призы арсенальца Игоря Горбатенко
Кстати, в соревнованиях участвовал и сын Игоря – Матвей.
1 декабря в поселке Первомайский в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся турнир на призы полузащитника "Арсенала" Игоря Горбатенко. В нем приняли участие восемь команд мальчиков 2012-2013 годов рождения. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
В группе "В" встретились щекинская «Фортуна», «Левша Мясново», «Юниор» из Серпухова и киреевская «Смена». С первого места вышла команда «Левша Мясново», вторую путевку добыли ребята из Серпухова.
В полуфинале «Юниор Серпухов» проиграл «Юниору» из Алексина, а «Левша Политех» уступил «одноклубникам» из Мясново.
В матче за третье место юные «политеховцы» оказалась сильнее серпуховчан, а в финале алексинский «Юниор» обыграв «Левшу Мясново».
Победители и призеры получили из рук Игоря Горбатенко памятные кубки, призы, футболки и мячи. Также определились обладатели индивидуальных призов.
- В Туле в футбольной школе занимается мой старший сын Матвей. Его тренеры предложили организовать детский турнир. Я с радостью откликнулся на предложение. Очень хотелось посмотреть на уровень сына, да и просто доставить ребятам удовольствие.
- Как вам в целом турнир?
- Для своего возраста ребята неплохо двигались, забивали много красивых мячей. Если дети будут много работать, в перспективе в «Арсенале» будет пополнение.
- Сын порадовал?
- Да. Занял третье место, опять же в призах. Еще нужно много работать, но уже сейчас у него кое-что получается. Проанализируем турнир и сделаем работу над ошибками (улыбается). Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов, ПФК «Арсенал» и родителей. Мы все вместе сделали для наших детей праздник.
Проигравших в соревнованиях не было, все маленькие футболисты получили подарки, памятные сувениры и заряд отличного настроения.