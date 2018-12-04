Юные футболисты сыграли в турнире на призы арсенальца Игоря Горбатенко

1 декабря в поселке Первомайский в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся турнир на призы полузащитника "Арсенала" Игоря Горбатенко. В нем приняли участие восемь команд мальчиков 2012-2013 годов рождения. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Юных футболистов разделили на две группы, в плей-офф выходили по две команды. В квартете «А» за призы боролись «Левша Политех», «Левша Одоев», «Юниор Алексин» и «Лайк Тула». Лучшими здесь стали «Юниор» и «Левша Политех».

В группе "В" встретились щекинская «Фортуна», «Левша Мясново», «Юниор» из Серпухова и киреевская «Смена». С первого места вышла команда «Левша Мясново», вторую путевку добыли ребята из Серпухова.

В полуфинале «Юниор Серпухов» проиграл «Юниору» из Алексина, а «Левша Политех» уступил «одноклубникам» из Мясново.

В матче за третье место юные «политеховцы» оказалась сильнее серпуховчан, а в финале алексинский «Юниор» обыграв «Левшу Мясново».

Победители и призеры получили из рук Игоря Горбатенко памятные кубки, призы, футболки и мячи. Также определились обладатели индивидуальных призов.

Лучшим голкипером стал Иван Елькин («Левша Мясново»), защитником - Владимир Семибратов («Юниор Серпухов»), нападающим - Даниил Московский («Левша Политех»).