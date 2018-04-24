Игорь Горбатенко: об игре в «Спартаке», трансфере в «Севилью» и болельщиках «Арсенала»

Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко стал героем матча оружейников с «Уфой» — футболист забил два мяча и принес своей команде победу. Свои голы, первые для Игоря в Премьер-лиге, он посвятил своей жене и детям.

Мы пообщались с игроком накануне матча с «Зенитом».

— Игорь, Вы в «Арсенале» с 2016 года. Вспомните, как решили играть в Туле и вообще свои первые впечатления от города?

– Я переходил в клуб из «Крыльев Советов» на правах аренды на три месяца. Тогда «Арсенал» еще играл в ФНЛ! Когда мы вышли в Премьер-лигу, я подписал полноценный контракт и остался тут еще на два года.

— У Вас скоро заканчивается контракт…

– Пока не знаю, как сложится. Есть желание остаться в Туле, меня всё устраивает, всё нравится. Просто не всё от меня зависит. Если предложат продлить контракт, будем общаться, думаю, договоримся.

— За два года в «Арсенале» сменилось несколько тренеров: Павлов, Кирьяков, Божович. Их тактика чем-то отличается? При каком тренере Вы полностью раскрылись?

– У каждого тренера свой подход: и тренировки разные, и тактические установки. Сейчас я себя вполне комфортно чувствую, с Миодрагом Божовичем мне комфортно работать.

— Какая атмосфера в команде?

– Хорошая! Расстроились, конечно, после поражения в Краснодаре. А так все в команде на позитиве. Сейчас главное – хорошо провести концовку. Я думаю, всё будет нормально.

— «Арсенал» ожидает серьезный финиш — ЦСКА, «Локомотив». Чего ждать команде, на что настраиваться?

– Готовимся к каждому матчу отдельно. Будем стараться давать бой. А там уже посмотрим по результату, как сложится. Сейчас тем более у нас две игры дома. Мы должны набрать очки и занять хорошее место в конце сезона.

— В игре с «Уфой» Вы забили два гола — впервые в Премьер-лиге. А сохранили ли Вы что-то с матча на память: футболку, мяч?

– Нет, ничего не сохранил (улыбается. — Прим. авт.). Я обрадовался, когда забил голы. Самое главное, что победили. Кто забил, у нас не важно. Конечно, я счастлив, что удалось забить в Премьер-лиге. Хочу еще!

— Свои голы Вы посвятили жене и детям. Я знаю, что в Самаре Ваша супруга приходила на матчи с именным шарфом. А в Туле есть что-то персональное для боления?

– Конечно, у моей семьи есть свои шарфы, но не именные. В Туле обычная экипировка — шарфы, футболки.

— Семья приходит на все матчи?

– Сейчас нет, потому что еще холодно. Когда тепло, стараются не пропускать игры.

— Как Вас поддерживают дети? Если какой-то матч провальный, Вы приходите морально разбитый, как Вас поддерживают?

– Серафима, моя дочка, пока не очень понимает ситуацию – ей всего два года. А пятилетний сын Матвей поддерживает: «Папа, давай выигрывай!» А когда проигрываем, успокаивает: «Пап, не расстраивайся, всё хорошо». В общем, поддерживают как умеют.

— Ваш сын ходил в Туле в хоккейную школу. Почему хоккей, а не футбол? – Да он и на футбол тоже ходит. Просто футболом занимается всего два раза в неделю, маловато занятий. Вот и на хоккей решили тоже отдать, потому что рядом с ледовой ареной живем. Но в последнее время много пропускает… — А Вы вообще видите Матвея в футболе? – Подрастет, сам выберет, что понравится. Может, вообще не будет спортсменом. Сейчас просто отдали в секции, чтобы был при деле, развивался физически.

— Когда в Туле забили гол «Краснодару», его записали на Джорджевича, хотя сначала казалось, что забили Вы. Спорили ли Вы с Лукой за авторство гола?

– Записали на Луку, я не против. Главное, чтобы команда выиграла, а кто забивает, для меня не так важно. Хочется забивать, но если записали на Луку, я не собираюсь с ним драться и спорить (смеется. — Прим. авт.).

— У Вас сильный удар. Когда-нибудь пробовали забить гол от своих ворот?

– Да можно и из-за стадиона пробовать пробить, но оттуда точно не добьешь, — улыбается Игорь. — С центра поля один раз забил — в матче с Андоррой на Евро-U17 в 2006 году. Такие голы, наверно, раз в жизни бывают! Тяжело забивать с таких дальних дистанций, потому что вратарь всегда контролирует, смотрит. Когда играли с Андоррой, я заметил, что вратарь вышел подальше от ворот. Решил попробовать, и получилось здорово.

— Вы – чемпион Евро-U17. Утихли ли те эмоции?

– Я уже спокойно реагирую. Были эмоции, когда только выиграли! Всё-таки спустя время это утихает, но приятно, что у тебя есть такое звание — чемпион Европы, пусть и юношеское.

— После той победы у Вас наверняка были планы пойти в какой-то большой клуб. Что из этого сбылось?

– Да многое сбылось. Как идет по жизни, так и идет. Я оптимист и не зацикливаюсь на чем-то. Поиграл в «Спартаке» после Евро, но там не особо удалось поиграть, как хотелось бы.

— Почему не сложилось?

– Может, в меня там не верили. Я в основном в аренде был, в клубе мало времени находился. Хотя команде принадлежал пять лет. Никакой обиды на «Спартак» нет. Это футбольная жизнь — кто-то нужен команде, кто-то нет. Это нормальная ситуация.

— То есть очень важно, чтоб в футболиста верили?

– Конечно, должны доверять футболисту, чтобы он это чувствовал, знал, что на него рассчитывают, тогда он может раскрыться.

— Вы считаете, что сейчас достаточно раскрылись?

– Всегда можно прогрессировать и улучшать свои качества. Если думать, что ты всего достиг, тогда всё — можно заканчивать карьеру. Но я заканчивать не хочу, значит, можно еще в чем-то прибавить, развиваться.

— А в дальнейшем кем себя видите?

– Если честно, пока об этом не думал. Хочется как можно дольше оставаться в футболе, потому что это моя любимая работа. Мне нравится этим заниматься. Завершать пока не думал. Как показывает жизнь, игроки остаются в футболе — становятся детскими тренерами, помощниками. Хочу быть связан с футболом и дальше.

— В 2013 году появилась информация, что бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери хочет видеть Вас в испанской «Севилье». Что это за история?

– Меня лично тренер не звал, не было такого. Агенты говорили, что они общались с Эмери, и он был не против пригласить меня в «Севилью». Но не знаю, была ли заинтересованность, может, агенты что-то придумали. Напрямую я ни с кем не разговаривал. Дело так и осталось на уровне слухов.

— Вообще за всё время куда Вас приглашали играть?

– Были европейские чемпионаты, но несерьезного уровня. Например, в Болгарию звали. Если не ушел, значит, было неинтересно. Наш чемпионат на данный момент сильнее, чем в тех странах, в которых мне предлагали играть.

— В каком чемпионате Вы могли бы себя видеть?

– Мне нравится чемпионат Испании, но чтобы там поиграть, нужно здесь хорошо заявить о себе. Я слежу за Ла-Лигой. Понятно, что там чемпионат на голову сильнее нашего.

— А за Лигой чемпионов следите?

– Ну конечно! Болел всегда за «Барселону», но сейчас они вылетели из Лиги чемпионов, так что я просто смотрю — болею за красивый футбол. Собираемся с ребятами из «Арсенала» достаточно часто, вместе смотрим матчи. Бывает, болеем за разные команды, спорим, иногда и до ставок доходит.

— Вы верите в приметы?

– Нет, я к ним спокойно отношусь. У ребят есть свои суеверия, но о них никто не рассказывает – это личное.

— На сборах Вы делите номер с Ткачевым. В одном из интервью Сергей сказал, что не знает, как Вы его терпите, когда он допоздна играет в Counter-Strike…

– Да мы хорошо уживаемся, давно с Серегой друг друга знаем. Нет такого, чтоб я его терпел. Сам я играл в Counter-Strikе несколько раз, но потом понял, что это лишнее: начинаю нервничать, переживать, отвлекаться. Решил – лучше книжки читать! Читаю в основном православную литературу.

— Как проводите свободное время?

– С семьей играем, гуляем. Летом в основном выходим на прогулки в Белоусовский парк, дети любят на аттракционах кататься. Нам нравится активный отдых. Дети должны проводить больше времени на воздухе, а не залипать в мультики. Мы с женой стараемся ограничивать время, которое дети проводят с гаджетами.

— В одном из интервью Миодраг Божович сказал, что в команде есть «дзюбозависимость». Как можете это прокомментировать?

– Я этого не ощущаю. Наверно, это было стечение обстоятельств. Стараемся играть так же, как играли до Дзюбы. Он высокий форвард, больше верховых передач делаем. Чтобы все играли на Дзюбу — у нас такого нет.

— Что можете сказать о болельщиках? – Хотелось бы сказать: «Приходите нас поддержать!» Болельщики и так всегда с нами, мы рады, когда полный стадион. И благодарны за то, что хорошо нас поддерживают. В Туле любят футбол, переживают за команду. Хочу им сказать от имени команды большое спасибо. Мы постараемся показывать хорошую игру, интересный футбол. из досье myslo Игорь Николаевич Горбатенко Родился 13 февраля 1989 года в Белгороде. Рост: 170 см. Семья: жена Виктория, дети — пятилетний Матвей, двухлетняя Серафима. Футбольная карьера: 2006-2007 « Крылья Советов-СОК»

Крылья Советов-СОК» 2008-2012 « Спартак»

Спартак» 2010 «Урал»

«Урал» 2011 « Динамо» (Брянск)

Динамо» (Брянск) 2011-2012 «Урал »

«Урал 2013-2014 «Шинник»

«Шинник» 2015-2016 «Крылья Советов»

«Крылья Советов» 2016 — н. в. «Арсенал»

Чемпион Европы-U17 в 2006 году.

Любимый фильм: «2+1».

Любимое блюдо: «Ем всё, что жена готовит. А сам я могу шашлык пожарить».

Домашние животные: нет. «Пока не планируем, потому что из города в город перебираемся».

Любимая музыка: «Я не привередливый, по настроению слушаю».

дрим-тим от игоря горбатенко