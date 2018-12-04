В Туле пассажиров перевозили в автобусе с неисправными тормозами

Фото из архива Myslo.

Сотрудники Тульской Госавтоинспекции выявляют и пресечекают факты нарушений ПДД при осуществлении пассажирских перевозок.

В ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД совместно с другими заинтересованными органами и подразделениями выявили факт управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ).

При несении службы экипаж ДПС на улице Гагарина в поселке Ленинский остановил автобус, который находился на маршруте следования с пассажирами.

При проверке технического состояния транспортного средства выявили неисправность ручной тормозной системы автобуса.

Автобус был снят с маршрута, водитель привлечен к административной ответственности. Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности должностного лица.