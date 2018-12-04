новости
новости
Регистрация
В Туле пассажиров перевозили в автобусе с неисправными тормозами
Фото из архива Myslo.

В Туле пассажиров перевозили в автобусе с неисправными тормозами

Водитель привлечен к административной ответственности.

Сотрудники Тульской Госавтоинспекции выявляют и пресечекают факты нарушений ПДД при осуществлении пассажирских перевозок.
 
В ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД совместно с другими заинтересованными органами и подразделениями выявили факт управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ).
 
При несении службы экипаж ДПС на улице Гагарина в поселке Ленинский остановил автобус, который находился на маршруте следования с пассажирами.
 
При проверке технического состояния транспортного средства выявили неисправность ручной тормозной системы автобуса.
 
Автобус был снят с маршрута, водитель привлечен к административной ответственности. Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности должностного лица.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:25 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сотрудники ГИБДДрейд ГИБДДнеисправные тормоза

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Нужна помощь: Пожар оставил семью из Дубны без крыши над головой
Нужна помощь: Пожар оставил семью из Дубны без крыши над головой
Юные футболисты сыграли в турнире на призы арсенальца Игоря Горбатенко
Юные футболисты сыграли в турнире на призы арсенальца Игоря Горбатенко
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.