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28 сентября начнется продажа билетов на матч «Арсенал» – «Уфа»
Фото из архива Myslo.

28 сентября начнется продажа билетов на матч «Арсенал» – «Уфа»

Игра состоится 5 октября в 19.30.

28 сентября стартует продажа билетов на матч «Арсенал» — «Уфа». Приобрести их можно в кассах Центрального стадиона.

Время работы:

  • 28 сентября — 4 октября: с 13.00 до 19.00.
  • 5 октября: с 13.00 до 20.15.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8−953−423−29−60). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах Центрального стадиона.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 2) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:13 +2
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