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В Пролетарском районе Тулы внедорожник столкнулся с «Газелью»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Пролетарском районе Тулы внедорожник столкнулся с «Газелью»

В аварии пострадали три человека.

26 сентября в 18.15 в Туле на улице Щегловская засека 70-летний водитель автомобиля Toyota FJ Cruiser, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в ГАЗ-32213.

В аварии пострадали три человека: оба водителя и 65-летняя пассажирка ГАЗа. С различными травмами их доставили в городскую больницу. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 +3
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