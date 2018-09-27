Фото УГИБДД по Тульской области.
В Пролетарском районе Тулы внедорожник столкнулся с «Газелью»
В аварии пострадали три человека.
26 сентября в 18.15 в Туле на улице Щегловская засека 70-летний водитель автомобиля Toyota FJ Cruiser, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в ГАЗ-32213.
В аварии пострадали три человека: оба водителя и 65-летняя пассажирка ГАЗа. С различными травмами их доставили в городскую больницу. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.
Другие статьи по темам
Место
Прочее