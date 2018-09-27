Пожилых людей приглашают бесплатно посетить Тульский экзотариум

Расскажите своим бабушкам и дедушкам, пригласите их в зоопарк!

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, направленный на улучшение качества жизни старшего поколения и укрепления семейных связей. Общественные организации и фонды многих государств устраивают различные благотворительные акции, Россия также не остается в стороне с 1992 года.

Тульский экзотариум присоединяется к этому нужному празднику и во вторник, 2 октября, бесплатно открывает свои двери для всех пожилых людей (дамы 55+, джентльмены 60+).

Справки по телефону: 47−53−92, график работы экзотариума 2 октября — с 12.00 до 18.00.