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Конкурс Myslo к ЧМ-2018: кто выиграл планшет?
Фото из архива Myslo.

Конкурс Myslo к ЧМ-2018: кто выиграл планшет?

Объявляем итоги.

На сайте Myslo целый месяц проводился конкурс, посвященный чемпионату мира по футболу. Участники должны были угадывать счет матчей или предсказывать их исход.

За время нашего конкурса в нем приняли участие 262 человека. Три раза мы подводили итоги за неделю. Призеры получили сувенирную продукцию чемпионата мира.

Пришло время определить победителя. Им стал пользователь Irtish, уверенно набравший 73 балла. Он выиграл планшет.

Второе место заняла piyavkadobraya с 66 баллами, третье между собой разделили Dimas82 и Inna_brain, набрав по 63 балла.

Поздравляем победителей и призеров! Приходите за своими подарками в редакцию Myslo (пр. Ленина, 116) в будни с пн. по пт. с 9.00 до 18.00.

 

Друзья, если вы не согласны со своим результатом, пишите мне в личные сообщения или оставляйте комментарии под этой новостью! Обязательно перепроверим итоги.

Итоги конкурса:

Irtish 73
piyavkadobraya 66
Dimas82 63
Inna_brain 63
valars 59
Настёна Дорохина 58
Das_alex 57
Elezar 57
Владимир Гурин 57
Tatiana89 54
Скептик 52
Genich67 51
Юрий Кан 51
Schreibermann 50
Аш ()/V\ePз|/|те/\Ь|-|Ь1й 50
shor-a 50
qwertyuiop111222333 49
Апскейльный Липофреник 48
ne-blandinka 46
Nonsens71 45
inaz 43
витюш, отстань праааативный 42
Smаsh. 42
ФсёБесит! 42
Ice Baby) 41
Игорь Шварцкопф 41
zyati 40
Паша Смирнов 40
YustasK 40
notka87 39
MiraBagira 38
Asef 38
Kaktylskii 38
Ura2017 38
Korolevichna 36
mrbelka1945 36
Ztula 35
Gaz2711 35
mimoproxodil 35
Sinus71 35
Олег В. 34
zmeika 32
Пивомес71 31
~~~WAVE~~~ 30
Magic21 30
daddy_hedgehog 30
Gufi 30
Колчак 29
NESST555 28
Leo071 28
SirAlexFerguson 27
Rulevoy 26
Граф RUNIKOT 26
Mafanya 25
Artyom19890429 24
zongart 23
Адвокат Терразини 20
MYKOLA 20
Spark71 19
vika 18
Tanyshka 17
Павел Спасский 15
ryabokuchmadmitrii 15
Леонидэ 15
Romaschka 13
MTZ-80 13
SPARTAK 12
Tulskiy_Leshiy 12
Tulychka 11
Рома Кос 11
jein1986 10
captain 9
3/1 9
KamenevMax 9
Katrin 9
Ирина Безверхая 9
Mister Т001ТТ 71 RUS 8
Mr.Nobody 8
Moro 8
Prohodchik 7
Juwel 6
Сергей Пролыгин 6
100smile 6
Belosnegka88 6
GeliK71 6
kiselechek 6
Rozamimoza 6
IvanGorskin 6
sergo76 6
Putnik 6
Джон84 5
matreshkovod666 5
Sergey838 5
Potop4 5
Iren-112 4
Svetlana7878 4
FeelBeckham13011994 4
Action 4
Роман 1979 4
Smell_off 4
MARIA90 4
BSN71 4
Irdis71 4
Vond 4
Алексей Белов 3
Дмитрий Анатольевич М. 3
Inessa8817 3
Wolf89 3
cristm 3
PPC_Slobodec 3
Евгения Беликова 3
Persic71 3
Gogotya 3
elena19742702elena 3
talya 3
Pobeditel 3
Tulyakk71 3
Жужа Зажжуженная 3
Vladimir-68 3
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tckalenjulia 1
tim17 1
TRD 1
TulaPlay 1
werwolf 1
XanUrik 1
ZOLOTO 1
А 1
Александра Виткова 1
Анастасия Александровна 1
Елена Кулемзина 1
Инопланетянин 1
КоньНаБеломПрынцэ 1
Мария Порпылёва 1
Морской Ёж Антуан 1
Светлана Тульская 1

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:57 +3
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