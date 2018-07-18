Конкурс Myslo к ЧМ-2018: кто выиграл планшет?

Фото из архива Myslo.

На сайте Myslo целый месяц проводился конкурс, посвященный чемпионату мира по футболу. Участники должны были угадывать счет матчей или предсказывать их исход.

За время нашего конкурса в нем приняли участие 262 человека. Три раза мы подводили итоги за неделю. Призеры получили сувенирную продукцию чемпионата мира.

Пришло время определить победителя. Им стал пользователь Irtish, уверенно набравший 73 балла. Он выиграл планшет.

Второе место заняла piyavkadobraya с 66 баллами, третье между собой разделили Dimas82 и Inna_brain, набрав по 63 балла.

Поздравляем победителей и призеров! Приходите за своими подарками в редакцию Myslo (пр. Ленина, 116) в будни с пн. по пт. с 9.00 до 18.00.

Друзья, если вы не согласны со своим результатом, пишите мне в личные сообщения или оставляйте комментарии под этой новостью! Обязательно перепроверим итоги.

Итоги конкурса: