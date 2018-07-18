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Администрация Тулы – народному журналисту Myslo: Ремонт еще не завершен

Администрация Тулы – народному журналисту Myslo: Ремонт еще не завершен

Тульские власти рассказали, почему подрядчик приостановил асфальтирование на ул. Металлургов.

Сегодня в блоге «Народный журналист» на Myslo появился пост пользователя Чебурашка71 «Ремонт окончен?».

В посте пользователь жалуется, что начавшийся было ремонт тротуаров на улице Металлургов рабочие закончили, не доделав кусок.

Как пояснили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, дело с этим участком обстоит следующим образом. В ходе работы подрядчики выяснили, что именно на этом куске дороги АО «Тулатеплосеть» запланировало разрытие, поэтому асфальтировать этот участок не стали, чтобы не делать работу дважды. В ближайшее время «Тулатеплосеть» проведет там ремонтные работы, после чего в этом месте закончат асфальтирование и проведут благоустройство.

 

сегодня, в 18:04 +3
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