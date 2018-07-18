Администрация Тулы – народному журналисту Myslo: Ремонт еще не завершен

Сегодня в блоге «Народный журналист» на Myslo появился пост пользователя Чебурашка71 «Ремонт окончен?».

В посте пользователь жалуется, что начавшийся было ремонт тротуаров на улице Металлургов рабочие закончили, не доделав кусок.

Как пояснили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, дело с этим участком обстоит следующим образом. В ходе работы подрядчики выяснили, что именно на этом куске дороги АО «Тулатеплосеть» запланировало разрытие, поэтому асфальтировать этот участок не стали, чтобы не делать работу дважды. В ближайшее время «Тулатеплосеть» проведет там ремонтные работы, после чего в этом месте закончат асфальтирование и проведут благоустройство.