Хорватия или Англия? Кто пройдет в финал ЧМ?

Фото "Спорт-Экспресс".

Знаете, с кем сыграет Франция с финале? Пишите свои прогнозы.

11 июля состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. В 21.00 сыграют Хорватия и Англия.

Знаете, кто победит и выйдет в финал? Участвуйте в конкурсе Myslo!

До 21.00 11 июля оставляйте в комментариях под этой новостью свой прогноз. Например,Хорватия — Англия — победа Англии.

Будьте внимательны, три балла начисляется только за верное предсказание команды, которая пройдет в финал. За счет очки не начисляются.

Как стать участником конкурса?

Нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Уругвай — Франция — победа Франции) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляются три балла. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы). Победитель и призеры получат сувенирную продукцию чемпионата мира.

16 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — планшет.