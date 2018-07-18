Тулячка, задушившая маленького сына, получила 11 лет колонии

Фото из архива Myslo. На фото – осужденная.

Тульский областной суд вынес обвинительный приговор 30-летней женщине. Она признана виновной в убийстве малолетнего сына.

Суд установил, что 29 мая 2017 года днем тулячка находилась в квартире по месту проживания с малолетним сыном в возрасте 32 дней. На допросах женщина рассказывала, что она качала кроватку, пыталась успокоить ребенка, но тот не унимался. Тогда она накрыла его сначала простыней, а потом подушкой. Малыш задохнулся.

Как только ребенок замолчал, мать наконец выспалась и пошла заниматься своими делами. К кроватке подошла только около пяти вечера. Увидела, что малыш не дышит. На допросах Елена рассказывает, что от тела избавилась не сразу: спустя еще некоторое время положила маленькое тельце в пакет и оставила его в коридоре квартиры. Пакет с мертвым младенцем простоял там еще около четырех часов.

Около девяти вечера женщина опустила пакет в мусорный контейнер возле подъезда, вернулась домой и написала «ВКонтакте» сожителю всего четыре слова: «Я убила твоего ребенка».

Об этой шокирующей истории Myslo писал здесь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил женщине наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.99 УК РФ к осужденной применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения у психиатра в амбулаторных условиях.

Судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с осужденной в возмещение морального вреда 500 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.