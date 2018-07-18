новости
новости
Регистрация
Тулячка, задушившая маленького сына, получила 11 лет колонии
Фото из архива Myslo. На фото – осужденная.

Тулячка, задушившая маленького сына, получила 11 лет колонии

Жуткая история произошла в 2017 году.

Тульский областной суд вынес обвинительный приговор 30-летней женщине. Она признана виновной в убийстве малолетнего сына.

Суд установил, что 29 мая 2017 года днем тулячка находилась в квартире по месту проживания с малолетним сыном в возрасте 32 дней. На допросах женщина рассказывала, что она качала кроватку, пыталась успокоить ребенка, но тот не унимался. Тогда она накрыла его сначала простыней, а потом подушкой. Малыш задохнулся.

Как только ребенок замолчал, мать наконец выспалась и пошла заниматься своими делами. К кроватке подошла только около пяти вечера. Увидела, что малыш не дышит. На допросах Елена рассказывает, что от тела избавилась не сразу: спустя еще некоторое время положила маленькое тельце в пакет и оставила его в коридоре квартиры. Пакет с мертвым младенцем простоял там еще около четырех часов.

Около девяти вечера женщина опустила пакет в мусорный контейнер возле подъезда, вернулась домой и написала «ВКонтакте» сожителю всего четыре слова: «Я убила твоего ребенка».

Об этой шокирующей истории Myslo писал здесь.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил женщине наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.99 УК РФ к осужденной применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения у психиатра в амбулаторных условиях.

Судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с осужденной в возмещение морального вреда 500 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

сегодня, в 17:37 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
убила ребенказадушила сынауголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Конкурс Myslo к ЧМ-2018: кто выиграл планшет?
Конкурс Myslo к ЧМ-2018: кто выиграл планшет?
Гендиректор тульского предприятия «Этон-Энергетик» выплатит крупный штраф
Гендиректор тульского предприятия «Этон-Энергетик» выплатит крупный штраф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.