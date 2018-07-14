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Конкурс Myslo: Кто станет победителем ЧМ-2018?
Фото: Favoritnr1.com.

Конкурс Myslo: Кто станет победителем ЧМ-2018?

15 июля нас ждет решающий матч!

15 июля в Москве будет сыгран самый долгожданный матч чемпионата мира по футболу — финал. За звание лучшей команды мундиаля будут бороться Франция и Хорватия. Начало поединка — в 18.00.

Знаете, кто победит? Участвуйте в конкурсе Myslo и получайте призы!

До 18.00 15 июля оставляйте в комментариях под этой новостью свой прогноз. Например, победа Франции.

Будьте внимательны, три балла начисляется только за верное предсказание команды, которая пройдет в финал. За счет очки не начисляются.

 

Как стать участником конкурса?

Нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Уругвай — Франция — победа Франции) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляются три балла. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы). Победитель и призеры получат сувенирную продукцию чемпионата мира.

16 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — планшет.

 

Сюжет: Чемпионат мира по футболу-2018
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:50 0
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