Конкурс Myslo: Кто станет победителем ЧМ-2018?

Фото: Favoritnr1.com.

15 июля в Москве будет сыгран самый долгожданный матч чемпионата мира по футболу — финал. За звание лучшей команды мундиаля будут бороться Франция и Хорватия. Начало поединка — в 18.00.

Знаете, кто победит? Участвуйте в конкурсе Myslo и получайте призы!

До 18.00 15 июля оставляйте в комментариях под этой новостью свой прогноз. Например, победа Франции.

Будьте внимательны, три балла начисляется только за верное предсказание команды, которая пройдет в финал. За счет очки не начисляются.

Как стать участником конкурса?

Нужно быть зарегистрированным пользователем нашего портала. Каждый день в разделе «Спорт» у нас будет появляться соответствующий пост. В комментариях нужно написать свой прогноз матча (например, Уругвай — Франция — победа Франции) и просто ждать!

Что получит победитель?

За точный прогноз участнику начисляются три балла. Каждую неделю мы будем подводить итоги (суммировать баллы). Победитель и призеры получат сувенирную продукцию чемпионата мира.

16 июля мы определим победителя, который получит главный приз проекта — планшет.