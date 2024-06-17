В Туле открылся кинофестиваль памяти Станислава Говорухина «Движение по вертикали»

Фото Алексея Пирязева.

Всем тулякам предоставлена возможность познакомиться с творчеством великого режиссера.

В рамках кинофестиваля пройдут не только показы кинофильмов, но и творческие встречи, мастер-классы. В творческом пространстве «Девятка» на ул. 9 Мая, 1-а работает выставка, посвященная творчеству Говорухина.

Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области:

— В Тульской области проходил целый ряд фестивалей, но впервые мы проводим именной фестиваль, связанный с одним из великих режиссеров, создателей кино — Станиславом Говорухиным. На фестивале во главе угла стоит тема русского характера, устойчивой жизненной позиции, внутренней силы, мужества, патриотизма. Все это, поданное через его творческий талант, не может не отозваться в душах людей и особенно молодежи.

Татьяна Шумова, президент Центра кинофестивалей и международных программ:

— Наш проект — дань уважения большому артисту, художнику, патриоту и нашему другу. На фотовыставке представлены работы трех фотохудожников, выставка остается в Туле, она будет путешествовать по всей Тульской области.

Ирина Борисова, директор компании «КиноФокус»:

— Идея создания фестиваля «Движение по вертикали» памяти Станислава Говорухина возникла неслучайно. К 85-летию Станислава Сергеевича ВЦИОМ проводил опрос, и как оказалось, люди старше 50 лет прекрасно знают творчество Говорухина, а вот молодежь — нет. Нам показалось, что это неправильно, ведь Станислав Сергеевич — народный артист РФ, видный политический и общественный деятель, всю свою жизнь посвятил созданию отечественного кино и всегда был патриотом своей страны. В прошлом году фестиваль прошел в республиках Хакасия и Марий-Эл, в этом году он в Туле, в следующем году это будет Калужская, Воронежская и Вологодская области.

На пресс-конференции была одна из любимых учениц Станислава Говорухина — Ольга Беляева. Она работала с ним на многих картинах, и именно ей он дал первый импульс к тому, чтобы Ольга занималась режиссурой и работала в кино. На фестиваль в Тулу Ольга Евгеньевна привезла свой новый фильм «Каждый мечтает о собаке».

Ольга Беляева:

— Фестиваль «Движение по вертикали» — событие просто потрясающее и очень важное для меня, поскольку Станислав Сергеевич был для меня и руководителем, и учителем, и очень хорошим другом. Я вспоминаю его с огромным теплом. Станислав Сергеевич — это масштабный человек, настоящий мужчина и очень тонкий, внимательный, чуткий художник. Он умел по-настоящему дружить. На самом деле, его любили все. Он приходил, как солнышко. Хотя он изо всех сил старался быть суровым, строгим (смеется).

Я очень люблю его фильмы. Картину «Не хлебом единым», обожаю сериал «Место встречи изменить нельзя», наверное, пересмотрела его тысячу раз. Очень нравится трогательная картина «Благословите женщину».

— В вашем фильме «Каждый мечтает о собаке» главные герои — дети. Насколько сложно работать с маленькими актерами? У вас есть свой секрет?

— У меня в фильме снимались и дети, и собаки, и даже птицы (смеется). Секрета нет — надо просто любить детей. Разговаривать с ними, как со взрослыми, и тогда обязательно найдутся единомышленники. Если вы понимаете друг друга и вам обоим интересно решить эту творческую задачу, то вы ее решаете вместе. Нет такого: «Я командир, а вы тут все выполняйте, что я скажу». Так не работает.

— Действие фильма происходит в Москве 1960-х годов. Сложно ли было воссоздать атмосферу тех лет, какие-то бытовые вещи?

— Да, это очень сложная задача. Вы увидите на экране один хитрый трюк, который придумала наша студия. Нам приходилось воссоздавать целые улицы, по которым ездят старые машины, троллейбусы, автобусы, ходят толпы людей. А то, что касается обычного наполнения школьного класса, квартиры, — юные зрители увидят, как жили их бабушки и дедушки, какая у них была школьная форма, какие портфели они носили, по каким учебникам учились. Увидят, как они жили без телефонов и чем занимались на переменах. И самое главное — как они умели дружить.

— «Каждый мечтает о собаке» — это же фильм не только для детей? Какая идея закладывалась для взрослого зрителя?

— Конечно, он и для взрослых тоже! На мой взгляд, его надо смотреть всей семьей, вместе. Там общечеловеческие ценности: взросление, дружба, проблемы, которые возникают у маленького человека, который должен встроиться во взрослый мир. Когда он не уверен в себе, как его примут? Как он должен себя вести, чтобы его полюбили? Как построить отношения с семьей, с друзьями, с одноклассниками, с преподавателями? Как сделать так, чтобы этот мир стал для тебя близким и теплым? Ответы есть в нашем фильме.

Одну из главных ролей в фильме «Каждый мечтает о собаке» сыграл замечательный актер Иван Колесников, он же сыграл главную роль в фильме Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи». Встреча с Колесниковым состоится завтра в пространстве «Девятка».

Подробная программа фестиваля ЗДЕСЬ.