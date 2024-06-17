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Суд рассмотрел дело туляка, учинившего поножовщину из-за парковки

Суд рассмотрел дело туляка, учинившего поножовщину из-за парковки

Гособвинитель поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Конфликт случился вечером 3 февраля на парковке у дома № 33 по ул. Седова. Нетрезвый мужчина вступил в конфликт с соседом из-за парковочного места. В ходе ссоры ударил складным ножом в область паха и скрылся. 

Как отметили в пресс-службе облпрокуратуры, вину подсудимый признал частично. Суд приговорил мужчину к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Место
прокуратура Тульской областиулица Седова

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