Суд рассмотрел дело туляка, учинившего поножовщину из-за парковки

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Конфликт случился вечером 3 февраля на парковке у дома № 33 по ул. Седова. Нетрезвый мужчина вступил в конфликт с соседом из-за парковочного места. В ходе ссоры ударил складным ножом в область паха и скрылся.



Как отметили в пресс-службе облпрокуратуры, вину подсудимый признал частично. Суд приговорил мужчину к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.