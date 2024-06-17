Что ждет тульский хоккей после ухода Дюмина

Фото Алексея Пирязева и Максима Котенева.

Наши дети играют бесплатно

– Очередной хоккейный сезон завершился, как оцениваете его итоги?

– У нас серьезный прирост в любительском хоккее. В этом году было 64 команды – это ночная лига, тульская хоккейная любительская лига и лига предприятий.

Вовлечение команд – это не догма. Это не значит, что мы должны их количество постоянно увеличивать. Но это качество хоккея, которое растет. Растет интерес к детскому хоккею. Хотя мы понимаем, что войти в состав ДЮСШ академии Михайлова сложно. Там серьезный отбор, небольшое количество ребят, занимающихся в группе. Но у наших детей есть возможность играть не только во дворах, но и на аренах, которые используются для Высшей хоккейной лиги. Это благо, что мы можем безвозмездно использовать все имеющиеся арены.

В чем наше преимущество – мы не берем с детских команд ни стартовых взносов, ни плату за участие в секции.

Нам наши партнеры дают возможность бесплатно играть на хороших катках – не только в Туле, но и на территории всей области. Да, небольшое количество времени, это понятно. Но соревнования мы проводим на хорошем льду, включая дворовые коробки, которые есть в области.

– А как же коньки, амуниция? Тоже немалая часть расходов.

– Коньки свои, остальное берем либо от академии, либо покупаем за счет нашего партнера – компании «Полипласт» и всех других, кто нам помогает. Если говорить об экипировке, используем бэушную от академии. Она в хорошем состоянии известных брендов. Или покупаем отечественную; она, может, не брендовая, но качественная. Ребята с удовольствием в ней играют.

Есть еще такая форма сотрудничества, как шефы – взрослые команды, которые помогают ребятам, покупая экипировку, общаются с ними, проводят обучение. Иногда даже ездят с ними на экскурсии в Москву или приглашают к себе на предприятие. Такое хорошее социальное партнерство. Хоккей молодой вид спорта в Тульском регионе. нам соревноваться с уральскими или московскими командами пока сложно. Но будем работать.

– Популярная когда-то «Золотая шайба» есть в вашем расписании?

– В турнире «Золотая шайба» в минувшем сезоне принимали участие 74 команды, это 1 200 участников. По сравнению с предыдущим сезоном у нас прибавилось девять команд

– А женский хоккей? В футболе в регламенте даже отдельно прописано развитие женского футбола.

– У нас две команды, всего человек 45. А вот программы развития женского хоккея нет. Мы просто понимаем, что есть женщины, которые любят хоккей. Они молодцы, мы им говорим большое спасибо. Но в силу того, что у нас нет спортивной школы для девчонок, развивать этот спорт пока не можем. Отделений женского хоккея и по всей России только в нескольких городах.

– Может это вопрос времени?

– Времена меняются, всякое возможно. Но тут есть и такое обстоятельство. Женщины, которые играют в хоккей, как правило, имеют сыновей-хоккеистов. Это такое сообщество родителей, которые играют еще и между собой.

Хоккей в валенках любят и дети, и взрослые

– Столько разновидностей хоккея в последнее время появилось. Хоккей в валенках – это что?

– Да, это больше такая забава, но увлекательная. В этом году мы сделали большой рывок – у нас более четырехсот команд попробовали себя в хоккее в валенках. Это школьники Тульской области. Не только Тулы, но и Новомосковска, Ефремова, Киреевска, Алексина.

– Играют с шайбой?

– Клюшка, высокая обувь и мяч. Играют на хоккейной коробке или по снегу. Кстати, в хоккей в валенках играли и взрослые. Мы помогали проводить Кубок «Единой России», на него заявилось 45 команд. Мужчины бились как львы. Причем профессионалов там не было, только любители.

– А флорбол что такое?

– Это отдельный вид спорта, он даже включен в реестр видов спорта РФ. Есть своя федерация и в Туле, и в России. Во флорболе у нас участвовало более 300 команд в первенствах городов и муниципалитетов, более 48 в юношеском и детском первенствах по трем разным категориям.

Флорбол хорош тем, что его можно включать в школьные уроки физкультуры. Мы учим судей, проводим семинары по флорболу, чтобы педагоги понимали как выстраивать работу внутри школы.

– Флорбол развивает координацию, нужно принимать решения в условиях ограниченного времени и давления соперника. Играть можно на любой ровной площадке – в зале, например, и без коньков. Надо только клюшку и мяч типа теннисного. Только мяч для флорбола с дырочками и более легкий. Очень простая амуниция – только у вратаря щитки и маска. Ребята играют с удовольствием – и мальчики, и девочки.

Плюс - совершенно нетравмоопасный спорт, здесь минимальный контакт.

– А хоккей на роликах?

– Это наше новшество. Проект реализуется по инициативе компаний «Полипаст» и «Стройтула». Надеюсь, роликовый хоккей отвоюет свое место. Тем более, что в него можно играть как минимум полгода, в летний сезон. Опять же на хорошем покрытии.

– Роликовые коньки обычные?

– Нет, там специализированные коньки для хоккея. Правила как в хоккее, но шайба облегченная. По уже поступившим заявкам понимаем, что интерес есть. Планируем играть в роликовый хоккей начиная с середины марта и заканчивая серединой октября.

Ледовых дворцов уже не хватает

– Раньше детский хоккей начинался во дворах, где строились хоккейные коробки. А сейчас они есть?

– У нас вместе с Большой Тулой заливаются 22 коробки. В Туле, конечно, с этим посложнее. Не всегда готовы кто-то выходить заливать лед. Поэтому мы используем наших активистов, работаем с ними по соглашениям. Наиболее популярные хоккейные коробки на Гоголевской улице, в парке Белоусова, на Кауля. А еще на Металлургов, на Приупской. Сложность еще в инфраструктуре. Нужны хотя бы вагончики, где можно переодеться. Это для детей советского периода не было проблемой, но сейчас дети изменились. Мы должны с этим смириться.

– Было время, когда чемпионат области по хоккею практически приказал долго жить. А сколько сейчас в нем участников?

– Если брать ночную лигу, как прообраз чемпионата области, у нас играет 19 команд. В этом году немного переформатируем турнир, эти команды перейдут в Ночную лигу, и у нас будет 36 команд.

– То есть Ночная лига – фактически чемпионат области. А чем отличается?

– Только названием. Команды те же самые, и названия те же самые. В основном в заявке 22 человека и два вратаря. Играют в три пятерки или железно три звена и пара защитников. В основном это производственные коллективы, но есть и команды по интересам. А вот в лиге предприятий – только команды предприятий.

– Сколько ледовых дворцов сейчас в области?

– Десять – Тула, Алексин, Новомосковск, Щекино, Ефремов. В Новомосковске три ледовых арены, в Туле четыре. Это мало, уже не хватает.

– То есть время везде расписано?

– Практически не попасть, лед не стоит свободным. Занимаются и фигуристы, и хоккеисты.

– Не боитесь, что все рухнет после того, как ушел губернатор Алексей Дюмин. Все-таки многое в популяризации хоккея делалось с его подачи.

– Мы всегда работали на перспективу. Как результат – в ВХЛ сейчас вторые. В Туле по-настоящему пишется история хоккея. Уже в молодежке есть свои воспитанники. За какие-то три года так поднять интерес, конечно, - колоссальное достижение.

Поэтому мы не опасаемся, что хоккей рухнет. У нас самодостаточная история. Корни пущены, и они будут крепнуть.

Мы гордимся, что, в отличие от других видов спорта, работаем все вместе с другими районами области, в единой связке.

– Чем еще гордится федерация хоккея Тулы?

– К нам очень часто приезжают по обмену опытом. Узнать, как мы развиваем массовый, любительский хоккей. Ведь есть брать другие регионы – в некоторых по «Золотой шайбе» участвуют шесть, восемь команд. У нас на данный момент – 74. А число команд мужчин-любителей за три года выросло с 16 до 64. Это гордость федерации!