Театральный фестиваль «Толстой» пройдет в Ясной Поляне в первые выходные июля

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. Тема этого года — роман «Воскресение». Центральным событием фестиваля станет спектакль Александринского театра «Воскресение» по мотивам одноименного романа Л. Н. Толстого. Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Тульской области.



Фото спектакля «Воскресение» Александринского театра. Фотограф Владимир Постнов (пресс-служба Александринского театра).

Программа этого года традиционно включает в себя работы разных форматов: от больших форм до спектаклей-променадов, а также проекты, созданные специально для фестиваля в рамках резиденции «Сила слова». Руководитель фестиваля — прапраправнучка писателя Екатерина Владимировна Толстая.

Директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая:

Екатерина Толстая — Театральный фестиваль «Толстой» завоевал настоящую и глубокую любовь зрителей. На его разнообразную и обширную программу люди приезжают целыми семьями, и нас это очень радует, потому что музей «Ясная Поляна» строит свою деятельность не только вокруг жизни и творчества Льва Толстого, но и истории рода, истории большой семьи Толстых. Особенно символично и важно это именно в нынешнем году, объявленном в России «Годом семьи».

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Впервые в фестивале «Толстой» примет участие труппа Александринского театра. Спектакль «Воскресение» в постановке Никиты Кобелева будет представлен в день открытия, 5 июля, а также во второй вечер — 6 июля.

Дмитрия Нехлюдова сыграет артист Виктор Шуралёв, Катюшу Маслову — артистка Анна Блинова. Премьера состоялась в Александринском театре 26 января 2024 года на Новой сцене, спектакль имел большой зрительский успех и в мае 2024 года был перенесен на Основную, историческую, сцену театра.

Фото спектакля «Воскресение» Александринского театра. Фотограф Владимир Постнов (пресс-служба Александринского театра).

Последний роман Толстого «Воскресение» в этом году отмечает 125 лет с момента публикации: работу над ним писатель с перерывами вел с 1889 по 1899 год. Сценическая адаптация, над которой Никита Кобелев работал вместе с драматургом Дмитрием Богославским, включает мотивы и отдельные сцены из других произведений классика, среди них — повести «Крейцерова соната» и «Отец Сергий» и неоконченный рассказ «Записки сумасшедшего».

Таким образом, фестиваль этого года чествует последний роман писателя и закрывает трилогию великих романов: в 2022 году центральным событием стал показ спектакля «Война и мир» Театра Вахтангова, в 2023-м — балет «Анна Каренина» Большого театра.

СПЕЦПРОЕКТЫ

Театральную программу 2024 года составили постановки разных жанров и форм. Куратором спецпроектов стала театральный продюсер Евгения Петровская.

«Дорога домой» — спектакль-прогулка в наушниках по внутреннему саду собственной души. Придумывая этот проект, его команда опиралась на книгу Л. Н. Толстого «Путь жизни» и интервью с работниками музея-усадьбы «Ясная Поляна». Автор идеи и режиссер — Анастасия Кудиярова — театральный режиссер и перформативный художник, выпускница режиссерского факультета ГИТИСа, основательница бродячего «Театра где угодно».

Сайт-специфик спектакль «Пчеловод» пройдет на исторической пасеке яснополянской усадьбы. Вслед за писателем, облачаясь в костюм пчеловода, зрители погрузятся в мир пчел, ульев и меда. В основе спектакля — художественные произведения и пчелиные исследования графа Толстого. Автор идеи и режиссер спектакля — Кирилл Люкевич, театральный режиссер, педагог, один из создателей и руководителей самого маленького театра в Санкт-Петербурге «Блоха».

Также в рамках спецпрограммы фестиваля состоятся показы форума-спектакля «Утро помещика» Полины Шатохиной — педагога, исследовательницы и практика современного театра.

Форум-театр — один из форматов социального театра. Его цель — обсудить житейские проблемы и попробовать найти их решение, покинув свои места в зрительном зале и заняв место на сцене рядом с актерами.

«Утро помещика» описывает события времен крепостного права. Изучив исторический контекст, можно рассмотреть истоки современного мира, а также обнаружить проблемы, актуальные до сих пор.

Режиссер Саша Никитина представит инклюзивный спектакль для людей с разным визуальным опытом «Приснилось: Лаборатория сна», созданный в 2024 году для Дома культуры «ГЭС-2». Зрители узнают, что означают сновидения и близкие им состояния и что такое выведенная Толстым «теория о сне».

СПЕКТАКЛИ-ПРОМЕНАДЫ И УЛИЧНАЯ ПРОГРАММА

Московский театр «Пух и Прах» покажет на территории музея-усадьбы спектакль-променад «Сон Татьяны. Гадание». Создатели проекта взяли за основу V главу романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин», в котором героиня видит «чудный» сон после святочных гаданий.

«Эскизы в пространстве» — независимая театральная команда режиссеров, актеров и художников, резиденты Нового пространства театра Наций и творческого сообщества «МИРА» — представит в пространстве музея-усадьбы уличную постановку «Белый лес».

В уличной программе фестиваля примут участие и другие театральные коллективы.

КИНОПРОГРАММА

Кинопрограмма этого года будет посвящена теме юности в творчестве режиссеров разных поколений: в рамках фестиваля будут показаны фильмы «400 ударов» Франсуа Трюффо (1959), «Шведская история любви» Роя Андерссона (1970), «Амаркорд» Федерико Феллини (1973), «Сто дней после детства» Сергея Соловьева (1975), «Китобой» Филиппа Юрьева (2020) и другие. Также в программу войдут показы немых фильмов разных лет, снятых по роману «Воскресение», — они зазвучат под аккомпанемент тапера, пианиста и композитора Филиппа Чельцова.

Куратор кинопрограммы — прапраправнук писателя Иван Толстой, арт-директор кинотеатра «Время кино» в Ясной Поляне.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Куратором образовательной программы стала телеведущая, праправнучка писателя Фекла Толстая — руководитель проекта «Слово Толстого», цифрового путеводителя по наследию писателя.

Впервые на фестиваль приедет правнучка Толстого Марта Альбертини: она представит свою книгу «Две Татьяны. Дочь и внучка Льва Толстого». В публичном интервью она расскажет о Татьяне Львовне Толстой.

Часть программы уже традиционно составят лекции. Профессор, автор многочисленных публикаций о Л. Н. Толстом Надежда Михновец порассуждает об истинном и ложном в жизни России в свете последнего толстовского романа, который был создан по следам реальных событий. Теоретик кино и критик Евгений Майзель на примере фильмов из кинопрограммы этого года расскажет, какое кино смотрел Лев Толстой. Писатель Павел Басинский расскажет о Константине Левине — герое, которого принято считать alter ego Толстого — и представит свою новую книгу «Подлинная история Константина Левина».

Также состоится публичная встреча с главным режиссером Александринского театра Никитой Кобелевым, на которой обсудят, почему сейчас — время ставить Толстого.

В дни фестиваля можно будет собраться всей семьей на игре «Слово Левы», созданной на основе текстов Льва Николаевича. Проводником в мир языка XIX века станет артист Александр Синякович. Специально к фестивалю этого года подготовлен второй выпуск настольной игры «Слово Левы», который можно будет купить в киоске с сувенирами.

Кроме того, пройдет публичная запись подкаста «Девчонки умнее стариков»: подкаст появился в рамках литературной премии «Ясная Поляна». В нем книжные обозреватели Наталья Ломыкина и Валерия Мартьянова обсуждают выбор жюри.

В этот раз они поспорят с председателем жюри Владимиром Толстым о лучших переводных романах этого сезона премии в номинации «Иностранная литература».

В программу также войдут уроки французского языка от профессора Галины Овчинниковой и мастер-классы по вышиванию «Крестиком и гладью» — по семейной толстовской традиции участники разошьют скатерть по эскизам, выполненным художницей Натальей Толстой, праправнучкой Льва Николаевича.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В этом году на фестиваль вернется музыкальная программа. Большой концерт даст Российский национальный оркестр под управлением дирижера Ивана Никифорчина. На сцену выйдут солисты, лауреаты Международных конкурсов имени С. В. Рахманинова и П. И. Чайковского. Также состоится сольное выступление пианиста Риада Маммадова.

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА

В детскую программу фестиваля «Толстой» войдут спектакли для разных возрастов от 0 до 14 лет, объединенные темой дома и семейных ценностей. Театр Karlsson Haus представит два кукольных спектакля «Фрог и Тод» и «Фьють».

Театр «Домик Фанни Белл» покажет спектакль «Снится ли марсоходу море?», который подойдет для будущих исследователей и тех, кто увлечен наукой и космосом.

Театр «Таратумб» представит спектакль «Морж, учитель и поэт», выполненный в коллажной технике с магнитами, а также постановку «На краю Африки».

Со спектаклями для самых маленьких зрителей выступят также театр «2+КУ», Социально-художественный театр — СХТ и театр нового поколения для детей и их родителей «Снарк».

В программу войдет рок-спектакль для подростков «Ключ от 505-й» режиссера Дмитрия Мулькова о подростковом бунте, жажде творчества и самых дерзких мечтах.

Культурный центр «Фенестра» отвечает за детскую интерактивную программу, которую составят мини-спектакли, мастерские, квесты, объединенные идеей дома как важнейшей ценности.

Все спектакли пройдут в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена, и необъятные поля, и леса для театральных прогулок.

Приобрести билеты можно на сайте фестиваля «Толстой». Продажа билетов стартует 19 июня.