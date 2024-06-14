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Жителей Тульской области снова напугали хлопки в небе

Жителей Тульской области снова напугали хлопки в небе

О громких хлопках сообщают жители Новомосковска и Узловой.

Утром 14 июня жители Тульской области в соцсетях сообщили о звуках взрывов в небе, не на шутку их перепугавших. Слышен грохот был в Донском, Узловой и Новомосковске. 

Предположительно, причиной грохота стал переход авиации на сверхзвук.

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