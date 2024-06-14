Жителей Тульской области снова напугали хлопки в небе

Утром 14 июня жители Тульской области в соцсетях сообщили о звуках взрывов в небе, не на шутку их перепугавших. Слышен грохот был в Донском, Узловой и Новомосковске.
Предположительно, причиной грохота стал переход авиации на сверхзвук.
О громких хлопках сообщают жители Новомосковска и Узловой.
Утром 14 июня жители Тульской области в соцсетях сообщили о звуках взрывов в небе, не на шутку их перепугавших. Слышен грохот был в Донском, Узловой и Новомосковске.
Предположительно, причиной грохота стал переход авиации на сверхзвук.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram