Жителей Тульской области снова напугали хлопки в небе

Утром 14 июня жители Тульской области в соцсетях сообщили о звуках взрывов в небе, не на шутку их перепугавших. Слышен грохот был в Донском, Узловой и Новомосковске.

Предположительно, причиной грохота стал переход авиации на сверхзвук.