Театральная компания «Барабан» открывает новый сезон на «Октаве»

Фото из архива Полины Шатохиной.

Проект начал сотрудничать с кластером сразу после открытия «Октавы»: уже в 2018 году «Барабан» поставил в Музее станка первый городской документальный спектакль «Радиозавод. Голоса» на основе интервью с рабочими завода «Октава», детский спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос», театральную читку «Нюрнберг 48». В 2019 году «Барабан» стал полноценным резидентом «Октавы», и свой новый сезон открывает уже в кластере.

Новой площадкой «Барабана» станет просторное отдельное помещение во дворе кластера. Теперь его полностью займет «Барабан». Площадка открывает перед проектом ряд новых возможностей, подчеркивают участники проекта Евгений Маленчев, Полина Шатохина, Анастасия Куклина и Гульнара Искакова.

Режиссер и сооснователь «Барабана» Евгений Маленчев:



Евгений Маленчев Этот сезон мы начинаем сразу с нескольких событий. Открытие новой театральной площадки на «Октаве» — первое и главное. Новое помещение и сотрудничество с кластером — возможность не только приглашать самые интересные независимые театральные проекты, но и создавать свои проекты, лаборатории, перформансы, которые смогут регулярно посещать горожане. И не только посещать. «Барабан» начинался как потребность нескольких человек, но за три года превратился в потребность многих. «Барабан» сегодня — это театр горожан, в жизни которого может участвовать практически любой желающий, интересующийся современным искусством. Мы рады, что «Барабан» выходит на новый уровень. Мы не хотим быть лучше кого-то — мы хотим становиться лучше себя.



26 октября на «Октаве» будут показаны сразу несколько работ, сделанных в 2019 году:

«Купание запрещено»

«Сказ о том, как монах-хипстер к Герману Грефу ходил»

When the party’s over

выставку «Около семи портретов»

Все ранее запущенные проекты «Барабана» продолжат работу на «Октаве». Один из центральных — театральная студия: здесь, помимо еженедельных тренингов, участники разрабатывают новые идеи. К примеру, в прошлом сезоне вместе с участниками студии был поставлен эскиз спектакля «Осторожно, мечеть» по пьесе Джамиля Хаури, этой работой был закрыт фестиваль NONAME в Центре имени Мейерхольда в Москве. Как и раньше, будут регулярно проходить читки пьес современной драматургии.

Арт-директор и сооснователь «Барабана» Полина Шатохина:



Полина Шатохина Принять участие в читках или как-то иначе проявить себя в проекте сможет любой желающий. «Самое главное, на мой взгляд, что в большей части наших проектов может участвовать практически любой желающий человек, интересующийся современным театром. Мы рады что «Барабан» выходит на новый уровень, и теперь у нас есть прекрасное пространство. В новом помещении не будет определенной раз и навсегда установленной сценической зоны или зрительного зала. Спектакль можно играть в любой точке, и именно поэтому мы намеренно не делаем какого-то дизайнерского оформления. Пусть постепенно и органично место приобретает свое лицо и характер благодаря людям которые в нем работают и зрителям которые в него приходят.



В первой половине ноября «Барабан» сыграет два перформанса «Пастораль» и «Вайт вайт стори» в Москве и Санкт-Петербурге. В Туле же готовится премьера спектакля «Хлебзавод» по пьесе Алексея Олейникова. Также планируется продолжить работу над эскизом «Осторожно, мечеть» совместно с центром Мейерхольда, презентовать публике новые проекты «Сказ о том, как монах-хипстер к Герману Грефу ходил» и When the party’s over.

Получат дальнейшее развитие другие проекты «Барабана» — посвященные кинематографу «Игровое» и «Неигровое». Компания продолжит работу и с современными детскими театральными проектами, теперь их также можно будет посмотреть на «Октаве».



Открытие нового сезона пройдет 26 октября, начало в 18.30. Регистрация не требуется.