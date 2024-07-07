«Сон Татьяны» и душераздирающее зрелище про Винни Пуха: фоторепортаж второго дня фестиваля «Толстой»

Для детей ярким акцентом стал спектакль «Винни Пух» Социально-художественного театра. Доступ на него был по паролю «Душераздирающее зрелище». А зрелище действительно было весьма нетривиально. Иа, цитирующий Данте и Шекспира, живая музыка, шутки, свинцовые копыта и галстук вместо ушей – актеры не переставали удивлять зрителей.
Но за юмором скрывается глубокий философский подтекст. Персонажи на протяжении спектакля рассуждают о доме. У каждого из них оказывается свое понимание того, каким он должен быть. У делового Кролика «дом – это то место, где должен быть порядок». Крупный Пятачок в розовом плаще считает, что дом – это место, куда приходят друзья.
Сова уверена, что дома «можно находиться в растрепанных чувствах, не боясь, что к тебе кто-нибудь заявится без приглашения». И только у Иа нет дома, но зато в его распоряжении целый лес. Друзья решают построить для Иа дом. Но готов ли ослик к такому подарку? Тут-то и начинаются приключения героев.
В этом году впервые на фестивале «Толстой» одной из площадок стал Средний пруд музея-усадьбы «Ясная Поляна». Прямо на воде была организована сцена.
На ней состоялось сольное выступление пианиста Риада Маммадова, одного из немногих исследователей мугама, устного профессионального жанра музыки Востока.
В своем творчестве Маммадов уделяет внимание трем направлениям: классическому академическому репертуару, мугаму и джаз-мугаму, а также исполняет собственные произведения. Такой подход к музыке можно назвать скорее исключительным, поскольку все три направления имеют для музыканта равное значение и отражаются также в его научной деятельности.
«Сон Татьяны. Гадание» от театра «Пух и прах» создан по мотивам сна Татьяны из пятой главы «Евгения Онегина».
Это самый странный и мистический эпизод романа. Он наполнен невероятными фантастическими существами, которые вдохновили авторов спектакля на создание ярких образов и зачарованного леса, в котором персонажи сна оживают и оказываются на фантастическом пиршестве-гадании чудовищ. В финале спектакля-«бродилки» каждый зритель получил свое личное предсказание.
Спектакль «Пчеловод» приглашал зрителей поговорить про жизнь человека и ее схожесть с пчелиным укладом, а также затрагивал историю и истинную веру.
— Готовясь к фестивалю, мы жили в усадьбе Толстого неделю и создали сайт-специфик-спектакль с прогулкой по пасеке и окрестностям. Было несколько вариантов сценария, но в итоге мы сконцентрировались на теме пчел в жизни, в природе, в творчестве Толстого, — рассказал режиссер спектакля Кирилл Люкевич, один из основателей «Блохи», самого маленького театра в Петербурге. — В его основу зашиты три произведения Толстого: «Две различные версии истории улья с лубочной крышкой», басня «Пчелы и трутни», трактат «В чем моя вера». Сам Толстой с большим почтением относился к пчелам. Лев Николаевич мог часами находиться на пчельнике и изучать жизнь пчел. Вслед за Толстым, облачаясь в костюм пчеловода, зрители погружаются в завораживающий и опасный мир пчел, ульев и меда.
Большое число слушателей собрала публичная запись подкаста с Владимиром Толстым. Речь шла о шорт-листе иностранной номинации литературной премии «Ясная Поляна».
– Бывает, что в один год книга зацепила членов жюри, но не попала в короткий список по каким-то причинам. Мы следим за творчеством автора, и есть вероятность, что он попадёт в список в следующем году, - рассказал Владимир Толстой. - У нас есть совершенно незыблемый принцип: если один из членов жюри категорически не хочет какую-то книгу включать или наоборот считает необходимым ее включить в короткий список, то мы прислушивается друг к другу.
В разговоре речь зашла о творчестве Льва Толстого и его влиянии на мировую литературу. Правнук писателя отметил, что многие авторы, особенно восточные, опираются на его литературное наследие.
В завершении диалога Владимир Толстой назвал тройку своих лидеров короткого списка и рекомендовал слушателям прочитать эти книги: Абрахам Вергезе «Завет воды», Мохамед Мбугар Сарр «В тайниках памяти» и Чухе Ким «Звери малой земли».
Сегодня в Ясной Поляне еще один фестивальный день. Полная программа на сайте tolstoyfestival.ru. Организаторы советуют приезжать на фестиваль за 1,5 часа до начала выбранного спектакля. Гостям понадобится время, чтобы припарковаться, дойти до сцены (например, от музейной парковки до Главной сцены не менее 30 минут пешком), занять место в зрительном зале. Лучше заранее ознакомиться с картой фестиваля на его сайте.