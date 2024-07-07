«Сон Татьяны» и душераздирающее зрелище про Винни Пуха: фоторепортаж второго дня фестиваля «Толстой»

Перфомансы и разговор Владимира Толстого о книгах и литературной премии – второй фестиваль день в Ясной Поляне оказался весьма насыщенным на события.

Для детей ярким акцентом стал спектакль «Винни Пух» Социально-художественного театра. Доступ на него был по паролю «Душераздирающее зрелище». А зрелище действительно было весьма нетривиально. Иа, цитирующий Данте и Шекспира, живая музыка, шутки, свинцовые копыта и галстук вместо ушей – актеры не переставали удивлять зрителей.

Но за юмором скрывается глубокий философский подтекст. Персонажи на протяжении спектакля рассуждают о доме. У каждого из них оказывается свое понимание того, каким он должен быть. У делового Кролика «дом – это то место, где должен быть порядок». Крупный Пятачок в розовом плаще считает, что дом – это место, куда приходят друзья.

Сова уверена, что дома «можно находиться в растрепанных чувствах, не боясь, что к тебе кто-нибудь заявится без приглашения». И только у Иа нет дома, но зато в его распоряжении целый лес. Друзья решают построить для Иа дом. Но готов ли ослик к такому подарку? Тут-то и начинаются приключения героев.

В этом году впервые на фестивале «Толстой» одной из площадок стал Средний пруд музея-усадьбы «Ясная Поляна». Прямо на воде была организована сцена.

На ней состоялось сольное выступление пианиста Риада Маммадова, одного из немногих исследователей мугама, устного профессионального жанра музыки Востока.

В своем творчестве Маммадов уделяет внимание трем направлениям: классическому академическому репертуару, мугаму и джаз-мугаму, а также исполняет собственные произведения. Такой подход к музыке можно назвать скорее исключительным, поскольку все три направления имеют для музыканта равное значение и отражаются также в его научной деятельности.

«Сон Татьяны. Гадание» от театра «Пух и прах» создан по мотивам сна Татьяны из пятой главы «Евгения Онегина».

Это самый странный и мистический эпизод романа. Он наполнен невероятными фантастическими существами, которые вдохновили авторов спектакля на создание ярких образов и зачарованного леса, в котором персонажи сна оживают и оказываются на фантастическом пиршестве-гадании чудовищ. В финале спектакля-«бродилки» каждый зритель получил свое личное предсказание.

Спектакль «Пчеловод» приглашал зрителей поговорить про жизнь человека и ее схожесть с пчелиным укладом, а также затрагивал историю и истинную веру.

— Готовясь к фестивалю, мы жили в усадьбе Толстого неделю и создали сайт-специфик-спектакль с прогулкой по пасеке и окрестностям. Было несколько вариантов сценария, но в итоге мы сконцентрировались на теме пчел в жизни, в природе, в творчестве Толстого, — рассказал режиссер спектакля Кирилл Люкевич, один из основателей «Блохи», самого маленького театра в Петербурге. — В его основу зашиты три произведения Толстого: «Две различные версии истории улья с лубочной крышкой», басня «Пчелы и трутни», трактат «В чем моя вера». Сам Толстой с большим почтением относился к пчелам. Лев Николаевич мог часами находиться на пчельнике и изучать жизнь пчел. Вслед за Толстым, облачаясь в костюм пчеловода, зрители погружаются в завораживающий и опасный мир пчел, ульев и меда.

Большое число слушателей собрала публичная запись подкаста с Владимиром Толстым. Речь шла о шорт-листе иностранной номинации литературной премии «Ясная Поляна».

– Бывает, что в один год книга зацепила членов жюри, но не попала в короткий список по каким-то причинам. Мы следим за творчеством автора, и есть вероятность, что он попадёт в список в следующем году, - рассказал Владимир Толстой. - У нас есть совершенно незыблемый принцип: если один из членов жюри категорически не хочет какую-то книгу включать или наоборот считает необходимым ее включить в короткий список, то мы прислушивается друг к другу.

В разговоре речь зашла о творчестве Льва Толстого и его влиянии на мировую литературу. Правнук писателя отметил, что многие авторы, особенно восточные, опираются на его литературное наследие.

В завершении диалога Владимир Толстой назвал тройку своих лидеров короткого списка и рекомендовал слушателям прочитать эти книги: Абрахам Вергезе «Завет воды», Мохамед Мбугар Сарр «В тайниках памяти» и Чухе Ким «Звери малой земли».