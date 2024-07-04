Фестиваль «Толстой»: инструкция по применению

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 5 по 7 июля 2024 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет VIII театральный фестиваль «Толстой».

Каждый год фестиваль посвящен определенной теме. Тема этого года — роман «Воскресение». В 2024 году «Толстой» — это 13 площадок и более 100 мероприятий. Помимо уже традиционных театральных проектов, подготовлена обширная детская, образовательная и кинопрограмма. Центральным событием фестиваля станет спектакль Александринского театра «Воскресение» по мотивам одноименного романа Л. Н. Толстого. Полная программа — на сайте tolstoyfestival.ru .

Организаторы советуют приезжать на фестиваль за 1,5 часа до начала выбранного спектакля. Гостям понадобится время, чтобы припарковаться, дойти до сцены (например, от музейной парковки до Главной сцены не менее 30 минут пешком), занять место в зрительном зале. Лучше заранее ознакомиться с картой фестиваля на его сайте.

Транспорт

5, 6 и 7 июля в расписание движения общественного транспорта будут добавлены дополнительные рейсы.

5 и 6 июля в 23.30 и 23.50 и 7 июля в 22.30 и 22.50 с остановки «Кочаки» будут отправляться автобусы в сторону Тулы, а с остановки «Ясная Поляна» — в сторону Щекино.

5 и 6 июля в 00.10 и 7 июля в 23.15 автобусы до Тулы и Щекино будут отправляться от главного входа в музей (Башни въезда).

движение и парковки

В период с 5 по 7 июля будет действовать временная схема движения транспорта. В эти дни с 8.00 до 00.00 от остановки «Ясная Поляна» в сторону музея-усадьбы и по территории деревни будет организовано одностороннее движение.

Владельцы личного транспорта смогут припарковаться на бесплатной музейной парковке, а также на бесплатной парковке в поселке Первомайском, откуда до музея будет организован трансфер. Также будет работать парковка возле Дома культуры «Ясная Поляна».

трансфер

В дни проведения фестиваля будет организован трансфер от парковки в поселке Первомайский до главного входа в музей и по обратному маршруту. Каждый час с 10.00 до 00.30 будут курсировать шаттлы (время в пути — 15–20 минут).

погода

Традиционно фестиваль «Толстой» проходит под открытым небом. По прогнозам синоптиков, в районе Ясной Поляны в дни фестиваля будет жарко: днем ожидается температура от +23 до +33 градусов, ночью — от +16 до +20 градусов.

Организаторы советуют гостям фестиваля не забывать надевать головные уборы от солнца и пользоваться солнцезащитным кремом. А посетителям вечерних мероприятий — одеваться теплее. Верхняя одежда и плед помогут не замерзнуть во время спектаклей.

И — не забывайте зонтики и дождевики!

Плюсом будет удобная обувь. Это особенно важно для тех, кто планирует участвовать в спектаклях-прогулках. В преддверии фестиваля территория яснополянского заповедника была обработана от комаров и клещей, но репелленты не будут лишними.

еда

На фестивале будет работать фуд-корт с едой и напитками, но мы советуем гостям фестиваля взять с собой бутылку воды и термос с горячим чаем. Зона фуд-корта будет находиться возле Кузни (спуск справа от Конюшни).

оплата

В дни проведения фестиваля на территории музея-усадьбы возможны перебои с мобильной связью, работой интернета и проведением безналичных платежей. Организаторы рекомендуют брать с собой наличные.