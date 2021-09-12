«Театральный дворик — 2021»: большой репортаж Myslo

- Мы всегда готовимся к этому фестивалю с отличным настроением. Мы учимся все спокойнее решать организационные задачи, поэтому настроение праздничное и нет нервозности. Мы получаем удовольствие от процесса. В этом году работают три площадки на Ликерке Лофт и одна площадка — на парковке ГКЗ. Там показан технически сложный трюковой спектакль «Ловцы снов» от самарского театра «Пластилиновый дождь».

Пандемия внесла большие коррективы в концепцию фестиваля и состав участников. Когда стало очевидно, что будет мало дней и мало площадок, мы решили привезти всего несколько коллективов, но очень ярких, мощных, больших. Тех, которые стоит показывать. Уникальность фестиваля в этом году, что все спектакли высокозатратные. Мы пригласили шесть театров — очень крутых! Конечно же, будут и тульские коллективы. Наш фестиваль без барабанного шоу быть не может! Мы привезли два барабанных шоу: Drum Drive из Архангельска и Drum Time из Санкт-Петербурга — они открыли наш фестиваль.

В этом году особенно хочется отметить поддержку главы администрации города Дмитрия Миляева, который очень расположен к нашему фестивалю и всячески помогает.

Для меня «Театральный дворик» — это мой третий ребенок. У меня две взрослые дочери и вот этот фестиваль — младший ребенок. Он также меня радует, также огорчает, я также за него переживаю. Ну, а для зрителей — это глоток свежего воздуха, возможность напитаться положительными эмоциями, что-то в себя загрузить и потом перерабатывать целый год. А еще это культурная прививка!