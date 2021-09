«Театральный дворик — 2021»: большой репортаж Myslo

Фото Александра Каналина.

Международный фестиваль уличных театров в этом году проходил два дня, 11 и 12 сентября, из-за сложной эпидемиологической ситуации полюбившиеся тулякам коллективы из других стран приехать к нам не смогли. Зато к нам в гости приехали коллективы из Санкт-Петербурга, Самары, Архангельска, Москвы, Альметьевска и конечно же Тулы. Выступления состоялись на трех площадках городского пространства Ликерка Лофт и впервые — на парковке Городского концертного зала.

Директор фестиваля Марина Мазанова:

Марина Мазанова - Мы всегда готовимся к этому фестивалю с отличным настроением. Мы учимся все спокойнее решать организационные задачи, поэтому настроение праздничное и нет нервозности. Мы получаем удовольствие от процесса. В этом году работают три площадки на Ликерке Лофт и одна площадка — на парковке ГКЗ. Там показан технически сложный трюковой спектакль «Ловцы снов» от самарского театра «Пластилиновый дождь». Пандемия внесла большие коррективы в концепцию фестиваля и состав участников. Когда стало очевидно, что будет мало дней и мало площадок, мы решили привезти всего несколько коллективов, но очень ярких, мощных, больших. Тех, которые стоит показывать. Уникальность фестиваля в этом году, что все спектакли высокозатратные. Мы пригласили шесть театров — очень крутых! Конечно же, будут и тульские коллективы. Наш фестиваль без барабанного шоу быть не может! Мы привезли два барабанных шоу: Drum Drive из Архангельска и Drum Time из Санкт-Петербурга — они открыли наш фестиваль. В этом году особенно хочется отметить поддержку главы администрации города Дмитрия Миляева, который очень расположен к нашему фестивалю и всячески помогает. Для меня «Театральный дворик» — это мой третий ребенок. У меня две взрослые дочери и вот этот фестиваль — младший ребенок. Он также меня радует, также огорчает, я также за него переживаю. Ну, а для зрителей — это глоток свежего воздуха, возможность напитаться положительными эмоциями, что-то в себя загрузить и потом перерабатывать целый год. А еще это культурная прививка!

Открыли фестиваль в этом году харизматичные и энергичные молодые люди из Питера — барабанное шоу Drum Time. Они подарили тулякам несколько крутых выступлений и навсегда покорили их сердца.

Дмитрий Савельев, идейный вдохновитель шоу барабанщиков Drum Time:

Дмитрий Савельев - На днях нам исполнилось 10 лет. Зарождался наш коллектив как всегда «в каморке, что за актовым залом…» На базе университета культуры тогда еще имени Крупской собрались несколько человек и решили сделать барабанное шоу. Мы работали тогда в военно-оркестровой службе Санкт-Петербурга и видели парады — подумали, что можно создать что-то похожее, но более свободное. Собрались, посмотрели ноты и начали что-то придумывать. Сначала у нас был ансамбль барабанщиков, а потом это переросло в барабанное шоу. Мы обросли новыми людьми, сейчас в основном составе 9 человек, есть молодой состав — мы растим новое поколение. Барабанных шоу много. Когда мы когда откатали тур с группировкой «Ленинград» и Сергеем Шнуровым, он сказал, что мы настоящие и отдаемся полностью тому, что делаем. В этом наша фишка. Это дает контакт со зрителем, мы всегда проводим интерактив, чтобы держать атмосферу. Любому артисту приятно, когда человек эмоционально реагирует на твое выступление, не как на корпоративах Газпрома (смеется). В Туле мы уже в третий раз. Бывают разного рода мероприятия, на которые идешь как на работу. А есть такие душевные мероприятия, на которые приезжаешь как в гости к хорошим друзьям. Как раз в Туле все очень по-домашнему, и туляки очень благодарная публика, очень отзывчивая. Работать здесь всегда приятно!

Первый раз участие в «Театральном дворике» приняли девчонки и мальчишки из тульского хореографического коллектива Look At Me. Это одна из самых больших школ танца в регионе — сейчас здесь искусству танца учатся более 500 человек! Коллективу уже семь лет, ребята занимаются уличными танцами, среди них хип-хоп, брейк-данс, хаус, джаз-фанк.

Сергей Замотин, руководитель школы танцев Look At Me:

Сергей Замотин - Мы очень волновались перед выступлением, но все прошло очень здорово! Мы представили шесть номеров, в которых приняли участие 150 человек. Это номера с нашего прошлогоднего отчетного концерта. «Театральный дворик» для нас в первую очередь возможность показать людям свое творчество. И мне нравится, что зрители, которые приходят на фестиваль, настроены на встречу с искусством. Посмотреть на наше творчество и даже потанцевать с нами вместе.

Сотни туляков пришли на театральный праздник за новыми эмоциями и позитивным зарядом на весь день.

Светлана:

Светлана - Очень люблю «Театральный дворик» за радость, которую он нам дарит, за веселье, этот фестиваль украшает нашу жизнь. Такие хорошие творческие коллективы к нам приезжают! Жаль, что в этом году нет иностранных театров. На «Театральный дворик» мы с друзьями приходим каждый раз, у меня есть фотографии со всех фестивалей! Барабанщики из Питера просто супер, всегда их жду! Всегда жду выступления театров «Небесная карусель» и «Пластилиновый дождь».

Виктор Рыбин:

Виктор - Энергия и счастье детства — вот что дает мне «Театральный дворик» и вот за что я его люблю. Жизнь становится ярче и красивее! Не пропускаю ни одного фестиваля. До сих пор помню и очень жду духовой оркестр, который выступал на одном из первых фестивалей. Это было круто! Артисты веселятся, торжествуют и все зрители «летают» от счастья и восторга. Очень нравится клоун из Испании!