День города в Туле завершился концертом и фейерверком: фоторепортаж
Тула с размахом отпраздновала 875-летие со дня основания!
День города в Туле завершился праздничным концертом и ярким фейерверком.
На площади Ленина выступила популярная российская группа #2Маши, а на Пролетарской набережной спел известный певец Артем Качер. Посмотреть на исполнителей собрались сотни туляков.
Затем над Тулой прогремел праздничный фейерверк.
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