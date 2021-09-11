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День города в Туле завершился концертом и фейерверком: фоторепортаж

День города в Туле завершился концертом и фейерверком: фоторепортаж

Тула с размахом отпраздновала 875-летие со дня основания!

День города в Туле завершился праздничным концертом и ярким фейерверком.

На площади Ленина выступила популярная российская группа #2Маши, а на Пролетарской набережной спел известный певец Артем Качер. Посмотреть на исполнителей собрались сотни туляков.

Затем над Тулой прогремел праздничный фейерверк.

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Фейерверк на День города в Туле, Фото: 1
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 2
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 3
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 4
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 5
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 6
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 7
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 8
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 9
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 10
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 11
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 12
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 13
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 14
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 15
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 16
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 17
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 18
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 19
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 20
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 21
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 22
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 23
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 24
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 25
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 26
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 27
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 28
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 29
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 30
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 31
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 32
Фейерверк на День города в Туле, Фото: 33
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