День города в Туле завершился концертом и фейерверком: фоторепортаж

Тула с размахом отпраздновала 875-летие со дня основания!

День города в Туле завершился праздничным концертом и ярким фейерверком.

На площади Ленина выступила популярная российская группа #2Маши, а на Пролетарской набережной спел известный певец Артем Качер. Посмотреть на исполнителей собрались сотни туляков.

Затем над Тулой прогремел праздничный фейерверк.