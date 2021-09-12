Артем Качер тулякам: «Это было кайф!»

Артист выступил на Пролетарской набережной в День города.

В день 875-летия Тулы на Пролетарской набережной выступил певец Артем Качер. Послушать исполнителя собрались сотни молодых людей, они знали все треки наизусть, пели и танцевали.

Артем Качер сразу настроил туляков на движ:

- Вы не представляете, насколько сегодня все будет круто! У меня есть очень теплая песня «Люби меня». Давайте вы сегодня будете любить меня, а я вас.

Толпа такое предложение охотно поддержала, а артист не подвел. 45-минутный концерт пролетел незаметно и в очень крутой атмосфере. Артем заряжал гостей отличным настроением и делал комплименты собравшимся:

- Здесь столько красивых девчонок! Мои музыканты засматриваются!

Весь концерт Артем Качер общался с туляками, спускался со сцены, чтобы поздороваться с и даже снялся в нескольких селфи своих поклонников.

Артем исполнил свои хиты «Бэйба», «Твой первый», «Люби меня» и песню с нового альбома «Дикая», которая, по признанию певца, очень много значи т для него самого.

Самой ожидаемой песней стала «Одинокая луна». Ее пели абсолютно все.

Не обошлось и без хитов, которые Артем Качер исполняет с другими артистами.

- Вы знаете, есть потрясающая певица Нюша, она сейчас в интересном положении. Я от души ее поздравляю! Я фартовый артист, все мои фичеринги с крутыми музыкантами. С Нюшей я исполнил настоящую добрую песню «Между нами». Если рядом с вами сейчас любимый человек — ваша половинка, мама или друзья, обнимите их и скажите «Я тебя очень сильно люблю».

Прозвучала также «ДНК», которую Артем записал совместно с Джиганом, а в песне «Грустный дэнс» певицу Asti заменили гости праздники. Они справились на отлично!

Закончился концерт под первые звуки фейерверка. Все прошло на одном дыхании. Сам Артем Качер после выступления написал в своем Instagram: «Тула, это было кайф! С вашим днем!».