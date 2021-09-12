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Артем Качер тулякам: «Это было кайф!»

Артем Качер тулякам: «Это было кайф!»

Артист выступил на Пролетарской набережной в День города.

В день 875-летия Тулы на Пролетарской набережной выступил певец Артем Качер. Послушать исполнителя собрались сотни молодых людей, они знали все треки наизусть, пели и танцевали.

Артем Качер сразу настроил туляков на движ:

- Вы не представляете, насколько сегодня все будет круто! У меня есть очень теплая песня «Люби меня». Давайте вы сегодня будете любить меня, а я вас.

Толпа такое предложение охотно поддержала, а артист не подвел. 45-минутный концерт пролетел незаметно и в очень крутой атмосфере. Артем заряжал гостей отличным настроением и делал комплименты собравшимся: 

- Здесь столько красивых девчонок! Мои музыканты засматриваются!

Весь концерт Артем Качер общался с туляками, спускался со сцены, чтобы поздороваться с и даже снялся в нескольких селфи своих поклонников.

Артем исполнил свои хиты «Бэйба», «Твой первый», «Люби меня» и песню с нового альбома «Дикая», которая, по признанию певца, очень много значи т для него самого.

Самой ожидаемой песней стала «Одинокая луна». Ее пели абсолютно все.

Не обошлось и без хитов, которые Артем Качер исполняет с другими артистами. 

- Вы знаете, есть потрясающая певица Нюша, она сейчас в интересном положении. Я от души ее поздравляю! Я фартовый артист, все мои фичеринги с крутыми музыкантами. С Нюшей я исполнил настоящую добрую песню «Между нами». Если рядом с вами сейчас любимый человек — ваша половинка, мама или друзья, обнимите их и скажите «Я тебя очень сильно люблю».

Прозвучала также «ДНК», которую Артем записал совместно с Джиганом, а в песне «Грустный дэнс» певицу Asti заменили гости праздники. Они справились на отлично!

Закончился концерт под первые звуки фейерверка. Все прошло на одном дыхании. Сам Артем Качер после выступления написал в своем Instagram: «Тула, это было кайф! С вашим днем!».

Галерея
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 1
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 2
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 3
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 4
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 5
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 6
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 7
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 8
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 9
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 10
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 11
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 12
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 13
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 14
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 15
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 16
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 17
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 18
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 19
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 20
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 21
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 22
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 23
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 24
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 25
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 26
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 27
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 28
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 29
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 30
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 31
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 32
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 33
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 34
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 35
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 36
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 37
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 38
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 39
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 40
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 41
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 42
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 43
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 44
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 45
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 46
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 47
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 48
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 49
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 50
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 51
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 52
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 53
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 54
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 55
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 56
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 57
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 58
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 59
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 60
Артем Качер на Пролетарской набережной, Фото: 61
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