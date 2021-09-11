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Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша
Фото из архива Myslo.

Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша

Фестиваль уличных театров состоится 11 и 12 сентября.

11 сентября

Площадь около Городского концертного зала (ул. Советская, 2)

  • 16.00 – барабанное шоу DrumDrive (Архангельск) 
  • 17.00 – народный коллектив цирковая студия «МастерБуфф» (Тула), «Цирковая феерия»
  • 18.00 – театр «Пластилиновый дождь»(Самара), спектакль «Ловцы снов» 
  • 19.00 – барабанное шоу «DrumTime» (Санкт-Петербург) 
  • 20.00 – позитив-бэнд  Jazzophrenia(Тула) 
  • 21.00 – театр «Пластилиновый дождь»(Самара), спектакль «Ловцы снов» 
  • 21.45 – шоу-проект «Стихия» (Тула), шоу «Азура» 
«Ликерка лофт», пр. Ленина, 85, основная площадь
 
  • 14.00 – барабанное шоу «DrumTime»(Санкт-Петербург)
  • 15.00 – школа танцев LookAtMe (Тула)
  • 15.45 – иллюзионист Ярослав Панюков (Тула)
  • 16.30 – барабанное шоу «DrumTime» (Санкт-Петербург)
  • 17.00 – театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург), спектакль «Цирк Elephant» 
  • 18.00 – барабанное шоу DrumDrive (Архангельск) 
  • 19.00 – студия цыганского танца «Bohodance» (Тула)
  • 20.00 – театр «Небесная карусель»(Санкт-Петербург), спектакль «Цирк Elephant»
  • 21.30 – театр «Vokrug» (Санкт-Петербург), спектакль «Большой Бездомный Бог» 
Пр. Ленина, 85, парковка
  • 16.30 – студия восточного танца Манго (Тула) и Виктория Юрковец (Тула) 
  • 17.00 – Sansara (Тула). Трайбл 
  • 17.30 – детский хореографический коллектив «Тульский сувенир» (Тула) 
  • 18.00 – Шоу барабанщиков «CrazyArmyDrumShow»(Тула)
  • 18.30 – студия циркового искусства «AirProject»(Тула), «Воскресный вечер» 
  • 19.30 – барабанное шоу DrumDrive (Архангельск) 
  • 20.30 – театр «Легкие крылья» (Альметьевск), «ЭтНо» 
Пр. Ленина, 85
 
  • 17.00 – театр «Легкие крылья» (Альметьевск), спектакль-променад «Албасты»
  • 18.00 – Культура артхаусной мысли (Тула), спектакль-променад «Яблочный сад» 
  • 14.00 – 22.00 – Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург)

12 сентября

Пр. Ленина, 85, основная площадь
 
  • 15.30 – шоу барабанщиков «CrazyArmyDrumShow» (Тула) 
  • 16.00 – театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург), спектакль «Небесная карусель» 
  • 17.00 – студия циркового искусства «AirProject» (Тула), «Воскресный вечер» 
  • 18.00 – театр «Небесная карусель»(Санкт-Петербург), спектакль «Небесная карусель»
  • 19.00 – барабанное шоу «DrumTime» (Санкт-Петербург) 
  • 19.30 – музыкальный проект «AcousticBoy» (Тула)
  • 20.30 – барабанное шоу «DrumTime»(Санкт-Петербург) 
  • 21.00 – театр «Vokrug» (Санкт-Петербург), спектакль «Большой Бездомный Бог» 
  • 22.00 – шоу-проект «Стихия» (Тула), шоу«Folk’n’roll»
  • 22.20 – театр огня «Эра»(Тула), шоу «Космический мираж» 
  • 22.40 – закрытие фестиваля уличных театров 
Пр. Ленина, 85
 
  • 17.00 – культура артхаусной мысли (Тула), спектакль «Затерянный странник» по мыслям И. Бродского
  • 14.00 – 22.00 – Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург) 
Пр. Ленина, 85, парковка 
 
  • 14.00 – иллюзионист Илья Коржов (Тула) 
  • 14.30 – театр «Унисон»(Москва), спектакль «Король и дракон» 
  • 15.30 – барабанное шоу «DrumTime» (Санкт-Петербург)
  • 16.15 – Milliard1OneCrew (Тула), Козлова Ксения «Toxic» 
  • 16.30 – студия восточного танца «Манго» (Тула) и Виктория Юрковец (Тула)
  • 17.00 – народный коллектив цирковая студия «МастерБуфф» (Тула), «Цирковая феерия» 
  • 18.00 – театральный коллектив «ТЕАТРиК» (Тула) 
  • 19.00 – студия цыганского танца. Шоу-группа Bogema (Тула) 
  • 20.00 – театр «Легкие крылья» (Альметьевск),  «ЭтНо»
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:58 +1
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