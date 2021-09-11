Фото из архива Myslo.
Фестиваль «Театральный дворик» в Туле: афиша
Фестиваль уличных театров состоится 11 и 12 сентября.
11 сентября
Площадь около Городского концертного зала (ул. Советская, 2)
- 16.00 – барабанное шоу DrumDrive (Архангельск)
- 17.00 – народный коллектив цирковая студия «МастерБуфф» (Тула), «Цирковая феерия»
- 18.00 – театр «Пластилиновый дождь»(Самара), спектакль «Ловцы снов»
- 19.00 – барабанное шоу «DrumTime» (Санкт-Петербург)
- 20.00 – позитив-бэнд Jazzophrenia(Тула)
- 21.00 – театр «Пластилиновый дождь»(Самара), спектакль «Ловцы снов»
- 21.45 – шоу-проект «Стихия» (Тула), шоу «Азура»
«Ликерка лофт», пр. Ленина, 85, основная площадь
- 14.00 – барабанное шоу «DrumTime»(Санкт-Петербург)
- 15.00 – школа танцев LookAtMe (Тула)
- 15.45 – иллюзионист Ярослав Панюков (Тула)
- 16.30 – барабанное шоу «DrumTime» (Санкт-Петербург)
- 17.00 – театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург), спектакль «Цирк Elephant»
- 18.00 – барабанное шоу DrumDrive (Архангельск)
- 19.00 – студия цыганского танца «Bohodance» (Тула)
- 20.00 – театр «Небесная карусель»(Санкт-Петербург), спектакль «Цирк Elephant»
- 21.30 – театр «Vokrug» (Санкт-Петербург), спектакль «Большой Бездомный Бог»
Пр. Ленина, 85, парковка
- 16.30 – студия восточного танца Манго (Тула) и Виктория Юрковец (Тула)
- 17.00 – Sansara (Тула). Трайбл
- 17.30 – детский хореографический коллектив «Тульский сувенир» (Тула)
- 18.00 – Шоу барабанщиков «CrazyArmyDrumShow»(Тула)
- 18.30 – студия циркового искусства «AirProject»(Тула), «Воскресный вечер»
- 19.30 – барабанное шоу DrumDrive (Архангельск)
- 20.30 – театр «Легкие крылья» (Альметьевск), «ЭтНо»
Пр. Ленина, 85
- 17.00 – театр «Легкие крылья» (Альметьевск), спектакль-променад «Албасты»
- 18.00 – Культура артхаусной мысли (Тула), спектакль-променад «Яблочный сад»
- 14.00 – 22.00 – Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург)
12 сентября
Пр. Ленина, 85, основная площадь
- 15.30 – шоу барабанщиков «CrazyArmyDrumShow» (Тула)
- 16.00 – театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург), спектакль «Небесная карусель»
- 17.00 – студия циркового искусства «AirProject» (Тула), «Воскресный вечер»
- 18.00 – театр «Небесная карусель»(Санкт-Петербург), спектакль «Небесная карусель»
- 19.00 – барабанное шоу «DrumTime» (Санкт-Петербург)
- 19.30 – музыкальный проект «AcousticBoy» (Тула)
- 20.30 – барабанное шоу «DrumTime»(Санкт-Петербург)
- 21.00 – театр «Vokrug» (Санкт-Петербург), спектакль «Большой Бездомный Бог»
- 22.00 – шоу-проект «Стихия» (Тула), шоу«Folk’n’roll»
- 22.20 – театр огня «Эра»(Тула), шоу «Космический мираж»
- 22.40 – закрытие фестиваля уличных театров
Пр. Ленина, 85
- 17.00 – культура артхаусной мысли (Тула), спектакль «Затерянный странник» по мыслям И. Бродского
- 14.00 – 22.00 – Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург)
Пр. Ленина, 85, парковка
- 14.00 – иллюзионист Илья Коржов (Тула)
- 14.30 – театр «Унисон»(Москва), спектакль «Король и дракон»
- 15.30 – барабанное шоу «DrumTime» (Санкт-Петербург)
- 16.15 – Milliard1OneCrew (Тула), Козлова Ксения «Toxic»
- 16.30 – студия восточного танца «Манго» (Тула) и Виктория Юрковец (Тула)
- 17.00 – народный коллектив цирковая студия «МастерБуфф» (Тула), «Цирковая феерия»
- 18.00 – театральный коллектив «ТЕАТРиК» (Тула)
- 19.00 – студия цыганского танца. Шоу-группа Bogema (Тула)
- 20.00 – театр «Легкие крылья» (Альметьевск), «ЭтНо»
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