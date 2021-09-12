2Маши поздравили туляков с Днем города: фоторепортаж

Группа 2Маши стала ярким подарком тулякам на день города. Они выступили на главной площади 11 сентября, завершив череду праздничных мероприятий.

В течение часа девушки исполняли в самом сердце города свои самые популярные хиты. Спеть вместе с ними «Босая», «Мама, я танцую», «Корабль-печаль» и многие другие песни собрались сотни туляков.

На площади были и гости, приехавшие из Воронежа специально на концерт любимых исполнителей.

– Праздничные мероприятия в честь Дня города мы пропустили, к сожалению. Я с друзьями приехала из Воронежа на выступление «2Маши»! – рассказала Маруся Кудрявцева. – Это одни из наших любимых исполнителей, поэтому решили не упускать такую возможность и побывать на их выступлении в Туле. От Воронежа всего три часа же! С праздником, туляки, и спасибо Машам за настроение и эмоции!

Среди поклонников группы было много и юных жителей оружейной столицы. Некоторые заранее подготовились и пришли с цветами, чтобы после выступления артистов вручить им букеты, но Маши спешили на следующее мероприятие, поэтому встреча не состоялась.

– Сегодня был насыщенный день. И в парке, и на площади! Столько эмоций, не передать! Катя любит группу «2Маши», поэтому мы, конечно, не смогли пропустить их выступление. Цветы купили, но... Время сейчас такое, все спешат. Все равно спасибо девушкам за живой звук и душевное выступление! – рассказала Дарья.

Музыкальная часть Дня города была насыщенной. Разнообразные концерты продолжались в Туле целый день.

– Мы с дочерью Людмилой целый день сегодня гуляли. Послушали барабанщиков на «Театральном дворике», Джаз-концерт на набережной, рок-концерт на Казанской набережной. Побывали везде, а теперь и выступление «2Маши» увидели! А фейерверк, который завершил праздник, просто бесподобный! Спасибо организаторам за то, что подарили нам такой яркий день, – поделилась впечатлениями Светлана.