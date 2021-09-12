Как отметили День города в тульских парках: фоторепортаж

Фото ГУ ТО Тульские парки

Аэро-карнавал, концерт, вернисаж: в Тульских парках для жителей и гостей города была подготовлена насыщенная и яркая программа.

цпкио и «патриот тула» Одним из самых запоминающихся событий праздничного дня стал аэро-карнавал. 15 любимых сказочных и мультипликационных героев в костюмах из воздушных шаров прошли по центральным аллеям Белоусовского парка. Крокодил Гена, Маша, Пятачок, Кролик — карнавальное шествие продлилось до фонтанной площади. Все желающие фотографировались со сказочными персонажами.

В парке работали интерактивные площадки: Angry Birds, сухой бассейн, силометр «Боксер», мастер-класс по сборке-разборке оружия.

В День города Центральный парк стал площадкой для «Вернисажа под открытым небом». Посетителей интерактивной художественной мастерской ждали три часа увлекательной работы с профессиональными художниками-аквагримерами, шаржистами и мастерами эбру (рисование красками на воде). Гости вернисажа могли как просто наблюдать за созданием картин со стороны, так и присоединиться к творческому процессу.

Одной из локаций празднования стал большой детский городок Центрального парка. Для маленьких гостей праздника был подготовлен авторский проект «Театр по выходным». Юных зрителей ждал интерактивный кукольный спектакль «Заюшкина избушка». У ребят была не просто возможность посмотреть сказку, но и самим стать участниками представления.

Впервые в детском городке была установлена арт — стена, самая большая раскраска в Туле. Под руководством мастера-художника дети создавали свой авторский стрит-арт.

Для поклонников музыки были организованы две локации: главная сцена и площадка у комнаты истории Центрального парка. В ротонде выступили Алексей Митин, ансамбль медных духовых инструментов «TolstoyBand», квартет «Легенда» и танцевальный ансамбль «Богема». В музыкальную программу на главной эстраде вошли песни в исполнении ансамбля «Славяне», цыганского ансамбля «Ягори», дуэт Ольги и Евгения Поляковых из Липецка и калужской вокальной кавер-группы «Diva». Финальные аккорды песни прозвучали в сопровождении огненных фонтанов.

Праздничная программа «Мой город» была подготовлена в этот день для гостей парка «Патриот Тула».

Работали сразу несколько локаций. На сцене звучали музыкальные номера в исполнении ансамбля «Славяне», Евгения и Ольги Поляковых, фольклорного ансамбля «Русский стиль». Хэдлайнером программы стала рок-группа «Пепельный свет».

На интерактивных площадках было весело и интересно. Зрителей ждали «Родео», «Граната», силометр, фотобудка, «Бревно силы», мастер-класс по стрелковому оружию, стрельба из лука, рубка шашкой в исполнении казаков.

Незабываемым финалом праздника в парке «Патриот Тула» стала дневная батарея салютов. Было дано более 500 залпов в виде Российского Флага.

комсомольский и пролетарский парки Праздничная программа прошла в Комсомольском парке. Любимые и популярные песни исполнили тульские артисты, «Лимонад бэнд», Гармошечка, Наталья Гончарова. На сцену вышли воспитанники студии танца «Лотос». В детском городке ребята стали участниками большой анимационной программы. Галерея показать все фотографии 8

В Пролетарском парке зрители услышали популярные песни в исполнении Юлии Прудниковой, вокальной группы «Тоника», «Alex Brass band».

Особый шарм празднику придали присутствовавшие на празднике мимы.