Афиша: 10 самых ожидаемых концертов первой половины сентября
Мероприятия обещают проводить при полном соблюдении мер безопасности.
Специально для вас Myslo выбрал самые яркие концерты первой половины сентября. Приятная новость — билеты на большинство концертов из этого обзора можно приобрести в Myslo-кассе.
АнимациЯ
Когда: 4 сентября, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Цена: 1200-2000 р.
4 сентября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ», приуроченный 20-летию коллектива. Российская рок-группа «АнимациЯ» ведет активную деятельность: участники фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», VK fest, исполнители многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.
Костя Кулясов — лидер группы и автор песен. Он пишет просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек и эти слова подхватила вся страна.
Когда: 4 сентября, пятница, 19.00.
Где: Городской концертный зал.
Цена: 1200-1800 р.
На сцене Городского концертного зала состоится большой сольный концерт Алексея Брянцева. Музыкант представит свою новую программу «Как долго я тебя искал».
Алексей Брянцев — российский певец в жанре шансон, полный тезка своего старшего дальнего родственника, музыканта и композитора Алексея Брянцева, которого знают как аранжировщика группы «Бутырка». В своих песнях Алексей «рисует» лирику и прозу нашей жизни. Один из самых востребованных молодых певцов и уже сегодня тысячи поклонников отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.
Терменвокс: от классики до космоса
Когда: 4 сентября, пятница, 19.00.
Где: КЦ «Типография».
Цена: 550 р.
4 сентября в «Типографии» состоится концерт и мастер-класс одного из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире Петра Термена.
Терменвокс - музыкальный инструмент на котором играют движениями рук в воздухе без прикосновений, точка отсчета для истории мировой электронной музыки и в то же время, пожалуй, самый самобытный музыкальный инструмент созданный в России.
Вам расскажут, почему терменвокс не устаревает уже столетие и продолжает вдохновлять инженеров по всему миру. Как терменвокс связал Симпсонов, Ганнибала Лектера и Ленина, как правильно извлекать музыку из воздуха и как русская матрешка обрела свой собственный голос благодаря терменвоксу.
Кроме того, в программе классическая, джазовая и рок-музыка, а также авторские композиции и импровизации в амплитуде от атмосферной космической электроники до авангардного рейва.
Киновечеринка
Когда: 5 сентября, суббота, 20.00.
Где: Concert Hall.
Цена: 1000-2500 р.
Креативный проект Partytime24 приглашает гостей на киновечеринку в честь своего дня рождения.
Что будет:
- фуршет;
- бар с напитками;
- необычная welcome zone;
- образы любимых киногероев;
- красная дорожка;
- выступление лучших артистов;
- подарки;
- новые знакомства и полезные контакты;
- и самая горячая и интересная вечеринка этого лета.
Дора
Когда: 12 сентября, суббота, 18.00.
Где: Backstage club.
Цена: 600 р.
В клубе Backstage пройдет концерт восходящей рок-звезды Доры.
ДОРА — молодая и наглая кьют-рок-принцесса, ставшая тоненьким голосом нового поколения молодых людей, которым хочется быть искренними. То, о чем она поет, знакомо каждому, а то, как она это делает, завоевывает её треками места в тысячах плейлистов: песни Даши — это трогательные маленькие истории о влюбленностях, расставаниях и неловких разговорах.
Уже совсем скоро Дора отправится в тур по городам России, чтобы лицом к лицу встретиться со всеми вами.
Когда: 12 сентября, суббота, 19.00.
Где: М2.
Цена: 900-1500 р.
В Тульский рок-клубе M2 пройдет концерт кантри-рэп дуэт «Заточка».
Коллектив образован в 2018 году двумя российскими артистами, которые решили соединить в своих песнях классический хип-хоп c эстетикой кантри музыки. За музыкальную составляющую отвечает известный гитарист Илья Погребняк, который использует в песнях не только гитару, но и банджо, а иногда и укулеле. Рэпер Юрец в своей брутальной манере дополняет музыку неординарными образами и ироничными рифмами.
Когда: 16 сентября, среда, 20.00.
Где: Concert Hall.
Цена: 1100-1900 р.
В Concert Hall выступит рок-группа «Ундервуд» с презентацией нового альбома «Дети портвейна».
В разгар концертного сезона окунёмся в море музыки и поэзии и вспомним о тёплом лете, согретом южным солнцем. А ещё, конечно же, впервые услышим вживую песни с альбома «Дети портвейна», и не забудем про любимые хиты — «Гагарин, я Вас любила», «Йога и алкоголь» и многие-многие другие. Уверены, что вы уже успели выучить слова и новых песен. Будем петь хором, танцевать и читать стихи. С нас — заряд положительных эмоций, с вас — горящие глаза и аплодисменты! Ждём всех на презентации альбома «Дети портвейна»!
Когда: 17 сентября, четверг, 20.00.
Где: Concert Hall.
Цена: 800 р.
В Concert Hall пройдет концерт группы «Кирпичи». Петербургский рок-синдикат «Кирпичи» отметит 25-летие коллектива в Туле в CONCERT HALL.
Артисты обещают сделать концертную программу не только из хитов и классических номеров, но и предложить свой альтернативный взгляд на весь музыкальный материал из разных исторических эпох коллектива.
Мари Краймбрери
Когда: 18 сентября, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.
Цена: 2000-2500 р.
На сцене Concert Hall выступит Мари Краймбрери. «МЕЛКАЯ ЗДЕСЬ» — это не название концерта, это — факт, с которым в этом году пришлось смириться даже самым отъявленным критикам. Не выговаривать ее фамилию сегодня могут только от зависти.
Коля Маню
Когда: 18 сентября, пятница, 20.00.
Где: КЦ «Типография».
Цена: 550 р.
18 сентября на сцене «Типографии» состоится концерт регги-исполнителя Коли Маню.
Коля Маню — яркий пример артиста, который создал себя сам.
С 2010 года он делает ту музыку, которую хочет делать, не оглядываясь на моду и тренды. От того его песни искренние, и люди это чувствуют. В обойме у Коли много хитов, которыми он готов поделиться со всеми кто любит регги, раггамаффин и дэнсхолл… со всеми, «кто слова добра считает силой»!
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