Фото из архива публикаций Myslo.
Смертельное ДТП на Павшинском мосту: возбуждено уголовное дело
Виновнику автоаварии может грозить до 5 лет лишения свободы.
По факту смертельного ДТП, которое произошло на Павшинском мосту вечером 28 августа, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264
УК РФ. За нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, законом предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Напомним, на Павшинском мосту произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей: «Хонды Цивик», «Шкоды Октавия», «Мицубиси Паджеро Спорт» и «Рено Аркана».
По предварительным данным, водитель «Хонды» при перестроении столкнулся с попутной «Шкодой», затем врезался в «Мицубиси». Последний автомобиль выбросило на встречку, где он врезался во встречный «Рено».
45-летняя пассажирка «Рено» скончалась на местепроисшествия.
Кроме того, в ДТП пострадали четыре человека, трое из них с различными переломами и ушибами были доставлены в больницу. Это водитель «Рено» и двое его пассажиров, среди которых 15-летняя девочка. Водитель «Мицубиси» после оказания медпомощи был отпущен домой.
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