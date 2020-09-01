Смертельное ДТП на Павшинском мосту: возбуждено уголовное дело

Фото из архива публикаций Myslo.

По факту смертельного ДТП, которое произошло на Павшинском мосту вечером 28 августа, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. За нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, законом предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним , на Павшинском мосту произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей: «Хонды Цивик», «Шкоды Октавия», «Мицубиси Паджеро Спорт» и «Рено Аркана».

По предварительным данным, водитель «Хонды» при перестроении столкнулся с попутной «Шкодой», затем врезался в «Мицубиси». Последний автомобиль выбросило на встречку, где он врезался во встречный «Рено».

45-летняя пассажирка «Рено» скончалась на месте происшествия.