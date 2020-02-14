В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 пройдет концерт кантри-рэп дуэт «Заточка».

Коллектив образован в 2018 году двумя российскими артистами, которые решили соединить в своих песнях классический хип-хоп c эстетикой кантри музыки. За музыкальную составляющую отвечает известный гитарист Илья Погребняк, который использует в песнях не только гитару, но и банджо, а иногда и укулеле. Рэпер Юрец в своей брутальной манере дополняет музыку неординарными образами и ироничными рифмами.





Дебютный альбом «Грязное Дельце», выпущенный в мае 2018 года, мгновенно нашел свою широкую аудиторию и приковал к себе внимание СМИ, шоу-бизнеса и артистов. Первый сольный концерт в легендарном клубе «16 тонн» собрал более 400 человек. Заглавная песня альбома «Новый Шериф» не покидает хит-парад «Чартова Дюжина» с мая 2019 года, добравшись в середине лета до второй строчки.



В октябре прошлого года группа с шумом презентовала второй студийный альбом «Как в американском фильме» в столичном клубе RED.