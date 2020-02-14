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Заточка

Заточка

В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 пройдет концерт кантри-рэп дуэт «Заточка».

Коллектив образован в 2018 году двумя российскими артистами, которые решили соединить в своих песнях классический хип-хоп c эстетикой кантри музыки. За музыкальную составляющую отвечает известный гитарист Илья Погребняк, который использует в песнях не только гитару, но и банджо, а иногда и укулеле. Рэпер Юрец в своей брутальной манере дополняет музыку неординарными образами и ироничными рифмами.
 


Дебютный альбом «Грязное Дельце», выпущенный в мае 2018 года, мгновенно нашел свою широкую аудиторию и приковал к себе внимание СМИ, шоу-бизнеса и артистов. Первый сольный концерт в легендарном клубе «16 тонн» собрал более 400 человек. Заглавная песня альбома «Новый Шериф» не покидает хит-парад «Чартова Дюжина» с мая 2019 года, добравшись в середине лета до второй строчки.

В октябре прошлого года группа с шумом презентовала второй студийный альбом «Как в американском фильме» в столичном клубе RED.

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Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
12 сентября 2020, суббота
19:00
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Касса
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Заточка
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Игра
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26 сентября, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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