6 июня исполняется 227 лет со дня рождения великого Александра Сергеевича Пушкина. Его произведения не знает только ленивый. Уверены, что ответите на все вопросы? Поехали!
Новый тест от Myslo.
6 июня исполняется 227 лет со дня рождения великого Александра Сергеевича Пушкина. Его произведения не знает только ленивый. Уверены, что ответите на все вопросы? Поехали!
6 июня, в 12:12
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