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Ундервуд

Ундервуд

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен на 16 сентября. Все купленные билеты ранее действительны.

В Concert Hall выступит рок-группа «Ундервуд» с презентацией нового альбома «Дети портвейна».

В разгар концертного сезона окунёмся в море музыки и поэзии и вспомним о тёплом лете, согретом южным солнцем. А ещё, конечно же, впервые услышим вживую песни с альбома «Дети портвейна», и не забудем про любимые хиты — «Гагарин, я Вас любила», «Йога и алкоголь» и многие-многие другие. Уверены, что вы уже успели выучить слова и новых песен. Будем петь хором, танцевать и читать стихи. С нас — заряд положительных эмоций, с вас — горящие глаза и аплодисменты! Ждём всех на презентации альбома «Дети портвейна»!

Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00

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Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
16 сентября 2020, среда
20:00
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Касса
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Фогель
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25 октября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-3500 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Александр Серов
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25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Трибьют-шоу «Биттлз»
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26 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Революция
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19 сентября, суббота 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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