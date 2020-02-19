По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен на 16 сентября. Все купленные билеты ранее действительны.

В Concert Hall выступит рок-группа «Ундервуд» с презентацией нового альбома «Дети портвейна».

В разгар концертного сезона окунёмся в море музыки и поэзии и вспомним о тёплом лете, согретом южным солнцем. А ещё, конечно же, впервые услышим вживую песни с альбома «Дети портвейна», и не забудем про любимые хиты — «Гагарин, я Вас любила», «Йога и алкоголь» и многие-многие другие. Уверены, что вы уже успели выучить слова и новых песен. Будем петь хором, танцевать и читать стихи. С нас — заряд положительных эмоций, с вас — горящие глаза и аплодисменты! Ждём всех на презентации альбома «Дети портвейна»!

Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00