В Тульской области за сутки 29 случаев заражения COVID-19 и две смерти

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтверждено 29 случаев коронавируса, выздоровели 42 человека, скончались двое.

За всё время в регионе COVID-19 заразились 9283 жителя, выздоровели 8112, умерли 324.

За сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса, зафиксировано 123 летальных исхода, выздоровели 6 318 человек.

Всего в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса, зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровели 815 705 человек.