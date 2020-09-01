В Тульской области за сутки 29 случаев заражения COVID-19 и две смерти
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтверждено 29 случаев коронавируса, выздоровели 42 человека, скончались двое.
За всё время в регионе COVID-19 заразились 9283 жителя, выздоровели 8112, умерли 324.
За сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса, зафиксировано 123 летальных исхода, выздоровели 6 318 человек.
Всего в России выявлено 1 000 048 случаев коронавируса, зафиксировано 17 299 летальных исходов, выздоровели 815 705 человек.
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