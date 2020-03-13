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Кирпичи

Кирпичи

В Concert Hall пройдет концерт группы «Кирпичи». Петербургский рок-синдикат «Кирпичи» отметит 25-летие коллектива в Туле в CONCERT HALL на Энгельса 70.

Артисты обещают сделать концертную программу не только из хитов и классических номеров, но и предложить свой альтернативный взгляд на весь музыкальный материал из разных исторических эпох коллектива.

Реконструкция первой половины 90-х годов, подростковый период еще англоязычной группы Bricks are heavy, которая по совету Евгения «Ай-ай-ай» Федорова поменяла название и трансформировалась в уже классические «Кирпичи», затем выживание и становление в эпоху дикого капитализма, первый контракт с Олегом Тиньковым, дебютные клипы на русском MTV, выпуск семи номерных пластинок на мейджоре и окончание туманного периода «нефтяных нулевых» и дальнейшие поиски новых себя в англоязычном хардкор-материале десятых.

Безусловно звание одной из самых лучших концертных групп России по праву принадлежит отцам-основателям: Васе В, Дэнни Бою и Вадику-Носу.

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Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
17 сентября 2020, четверг
20:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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28 ноября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1400 ₽
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Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
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 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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