В Concert Hall пройдет концерт группы «Кирпичи». Петербургский рок-синдикат «Кирпичи» отметит 25-летие коллектива в Туле в CONCERT HALL на Энгельса 70.

Артисты обещают сделать концертную программу не только из хитов и классических номеров, но и предложить свой альтернативный взгляд на весь музыкальный материал из разных исторических эпох коллектива.

Реконструкция первой половины 90-х годов, подростковый период еще англоязычной группы Bricks are heavy, которая по совету Евгения «Ай-ай-ай» Федорова поменяла название и трансформировалась в уже классические «Кирпичи», затем выживание и становление в эпоху дикого капитализма, первый контракт с Олегом Тиньковым, дебютные клипы на русском MTV, выпуск семи номерных пластинок на мейджоре и окончание туманного периода «нефтяных нулевых» и дальнейшие поиски новых себя в англоязычном хардкор-материале десятых.

Безусловно звание одной из самых лучших концертных групп России по праву принадлежит отцам-основателям: Васе В, Дэнни Бою и Вадику-Носу.