«Чёрная пятница» в Myslo-кассе: билеты на концерты и спектакли со скидкой 5%

Только 14 и 15 ноября вы сможете купить билеты на концерты и спектакли по привлекательной цене.

В эти дни Myslo-касса организует большую распродажу билетов и объявляет скидку 5% на все категории билетов следующих мероприятий:

Gayazov$ Brother$

Концерт братьев Гаязовых состоится 7 декабря в Concert Hall. Выступление входит в программу легендарных вечеринок SUMMIT. Кто не помнит, это легендарные вечеринки в стиле Black Star, которые проводились в клубе «Казанова». Ведущие этого вечера — Гаути x Диесто.

Новая цена:

Входной 900 р. 1000 р.

Фан-зона 1425 р. 1500 р.

Звезды дискотек 90-х

20 ноября на большой дискотеке в Тульском цирке выступят Kevin McCOY ex. BAD BOYS BLUE, Natasha Wright ex. LA BOUHE, группа «Белый Орел», Марина Хлебникова и др.

Новая цена:

950 р. 1000 р.

Трофим

Концерт Трофима состоится 5 января в Городском концертном зале. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу.

Новая цена:

2660 р. 2800 р.

2185 р. 2300 р.

2375 р. 2500 р.

1900 р. 2000 р.

1615 р. 1700 р.

Спектакль «Еврейское счастье»

Пьеса об особенностях еврейской свадьбы состоится 4 декабря в Городском концертном зале. Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Игорь Письменный, Андрей Чадов и Филипп Васильев обеспечат взрыв чувств, одесский юмор и русский «авось».

Новая цена:

2375 р. 2500 р.

1900 р. 2000 р.

1710 р. 1800 р .

1425 р. 1500 р.

1235 р. 1300 р.

«Ангелы на крыше»

Комедия с участием звезд Comedy Woman состоится 13 декабря в Городском концерном зале. Когда теряется смысл жизни, то она иногда приводит на крышу высотного дома, где и должно всё закончиться. Но неожиданная встреча перед прыжком вниз круто изменяет жизнь главной героини Кати.

Новая цена:

2185 р. 2300 р.

2090 р. 2200 р .

1710 р. 1800 р.

1330 р. 1400 р.

Спектакль «Хочу купить вашего мужа»

Комедийный спектакль, созданный по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка», состоится 5 декабря в Городском концертном зале. Главные роли исполнили Елена Сафонова/Галина Польских, Валентин Смирнитский и молодая актриса Мария Климова.

Новая цена:

1900 р. 2000 р .

1710 р. 1800 р.

1615 р. 1700 р.

1425 р. 1500 р.

1045 р. 1100 р.

1235 р. 1300 р.

950 р. 1000 р.

Специальная акция начнется 14 ноября в 22.00 и закончится ровно через сутки — 15 ноября в 22.00.

Предложение действует на портале Myslo и во всех остальных точках продаж Myslo-кассы по адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн-сб: 10.00−18.00

Вс: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, -1-й этаж, сервисный центр DK сервис

Пн-сб: 10.00−20.00

Вс: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн-пт: 9.00−18.00

Сб-вс: выходной



Более подробная информация по ценам доступна в афишах мероприятий Myslo-кассы.

Торопитесь!

*Мероприятия, которые участвуют в акции, помечены специальным логотипом «Чёрная пятница».