«Чёрная пятница» в Myslo-кассе: билеты на концерты и спектакли со скидкой 5%
Только 14 и 15 ноября вы сможете купить билеты на концерты и спектакли по привлекательной цене.
В эти дни Myslo-касса организует большую распродажу билетов и объявляет скидку 5% на все категории билетов следующих мероприятий:
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Gayazov$ Brother$
Концерт братьев Гаязовых состоится 7 декабря в Concert Hall. Выступление входит в программу легендарных вечеринок SUMMIT. Кто не помнит, это легендарные вечеринки в стиле Black Star, которые проводились в клубе «Казанова». Ведущие этого вечера — Гаути x Диесто.
Новая цена:
Входной 900 р.
1000 р.
Фан-зона 1425 р.
1500 р.
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Звезды дискотек 90-х
20 ноября на большой дискотеке в Тульском цирке выступят Kevin McCOY ex. BAD BOYS BLUE, Natasha Wright ex. LA BOUHE, группа «Белый Орел», Марина Хлебникова и др.
Новая цена:
950 р.
1000 р.
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Трофим
Концерт Трофима состоится 5 января в Городском концертном зале. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу.
Новая цена:
2660 р.
2800 р.
2185 р.
2300 р.
2375 р.
2500 р.
1900 р.
2000 р.
1615 р.
1700 р.
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Спектакль «Еврейское счастье»
Пьеса об особенностях еврейской свадьбы состоится 4 декабря в Городском концертном зале. Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Игорь Письменный, Андрей Чадов и Филипп Васильев обеспечат взрыв чувств, одесский юмор и русский «авось».
Новая цена:
2375 р.
2500 р.
1900 р.
2000 р.
1710 р.
1800 р.
1425 р.
1500 р.
1235 р.
1300 р.
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«Ангелы на крыше»
Комедия с участием звезд Comedy Woman состоится 13 декабря в Городском концерном зале. Когда теряется смысл жизни, то она иногда приводит на крышу высотного дома, где и должно всё закончиться. Но неожиданная встреча перед прыжком вниз круто изменяет жизнь главной героини Кати.
Новая цена:
2185 р.
2300 р.
2090 р.
2200 р.
1710 р.
1800 р.
1330 р.
1400 р.
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Спектакль «Хочу купить вашего мужа»
Комедийный спектакль, созданный по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка», состоится 5 декабря в Городском концертном зале. Главные роли исполнили Елена Сафонова/Галина Польских, Валентин Смирнитский и молодая актриса Мария Климова.
Новая цена:
1900 р.
2000 р.
1710 р.
1800 р.
1615 р.
1700 р.
1425 р.
1500 р.
1045 р.
1100 р.
1235 р.
1300 р.
950 р.
1000 р.
Специальная акция начнется 14 ноября в 22.00 и закончится ровно через сутки — 15 ноября в 22.00.
Предложение действует на портале Myslo и во всех остальных точках продаж Myslo-кассы по адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн-сб: 10.00−18.00
Вс: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, -1-й этаж, сервисный центр DK сервис
Пн-сб: 10.00−20.00
Вс: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн-пт: 9.00−18.00
Сб-вс: выходной
Более подробная информация по ценам доступна в афишах мероприятий Myslo-кассы.
Торопитесь!