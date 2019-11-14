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В Тульской области трассу перекрыли из-за посадки вертолета

В Тульской области трассу перекрыли из-за посадки вертолета

Тульский центр медицины катастроф, ГИБДД и МЧС проводили совместные учения.

Согласно легенде, на трассе М-2 «Крым» в районе деревни Лапотково произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе четверо получили тяжкие травмы. Для неотложной медицинской помощи было принято решение задействовать санитарную авиацию. 

 
Вертолет совершил посадку на дорогу, которую специально для этого перекрыли чуть больше, чем на десять минут.
 
«Впервые апробировано приземление вертолета санавиации Тульского центра медицины катастроф на федеральную автодорогу М-2 «Крым» с целью дальнейшего использования данных возможностей и оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области. 
 
Фоторепортаж и видео с учения смотрите на нашем сайте в ближайшее время.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:21 +4
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